Au cas où vous auriez loupé l'information, Gran Turismo va avoir le droit à une adaptation cinématographique. Et le casting est clairement en train de s'affiner.

Qui aurait pu croire un jour que Gran Turismo allait avoir le droit à une adaptation au cinéma. Avec en plus un casting 5 étoiles bien loin de la série B que l'on aurait pu imaginer. De quoi plaire aux amateurs de courses automobiles et même les autres.

Un beau casting pour le film Gran Turismo

David Harbour jouera dans le film.

Le scénario de ce film Gran Turismo est basé sur une histoire vraie, le film met ainsi en scène un adolescent interprété par le jeune acteur Archie Madekwe qui souhaite faire de la course automobile et qui participe à une série de compétitions Nissan dans l'espoir de devenir un pilote professionnel. Dans sa "quête" il sera épaulé par un ancien pilote désormais à la retraite qui sera interprété par David Harbour (Stranger Things). Sur sa route il croisera aussi le chemin d'un cadre en marketing qui sera campé par Orlando Bloom qu'on ne vous présente plus (Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes).

D'après Hollywood Reporter on pourra aussi s'attendre à la présence de Darren Barnet que l'on a pu voir récemment dans le film Netflix Love Hard. Bref, tout de même un beau casting avec 2 stars hollywoodienne pour une adaptation d'un jeu vidéo. Pour mémoire, le film Gran Turismo n'est pas en reste derrière la caméra puisqu'il est réalisé par Neill Blomkamp (District 9), d’après un scénario écrit par le co-producteur exécutif Jason Hall et Zach Baylin. Bref que du beau monde.

