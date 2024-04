Goldorak U aura la lourde tâche de réhabiliter un monument gigantesque de l'animation japonaise. Et pour cette mission hautement périlleuse, la production s'entoure des meilleurs à commencer par Go Nagai en personne, le papa de l'oeuvre originale. Il est rejoint par Mitsuo Fukuda (Mobile Suit Gundam Seed) à la réalisation, le character designer Yoshiyuki Sadamoto (Neon Genesis Evangelion), ainsi que Kohei Tanaka (One Piece). Une dream team qui a hâte de présenter ce bien beau projet aux nostalgiques de la licence.

Après le jeu Goldorak Le Festin des Loups, l'oeuvre culte de Go Nagai va donc s'offrir une seconde jeunesse dès cette année. Cette nouvelle série animée en développement, qui modernise les personnages iconiques et le rendu global, a un double objectif. Satisfaire la fan-base qui n'a jamais quitté des yeux le somptueux robot, et convaincre un public plus jeune. Pour l'instant, et c'était attendu, mais le résultat divise entre ceux qui adhèrent à la direction artistique, et ceux qui peinent encore à être emballés. Dans tous les cas, tout ce petit monde n'aura pas bien longtemps à attendre car la série animée Goldorak U sera diffusée le 13 juillet 2024.

Chez Manga Productions, en collaboration avec nos partenaires au Japon, nous sommes heureux de présenter le personnage de Goldorak aux générations futures d'une manière nouvelle et passionnante grâce à la distribution et à la commercialisation de cette œuvre auprès d'un public mondial. Nous espérons que « Goldorak U. Essam Bukhary, PDG de Manga Productions.

Goldorak U a donc maintenant une date de sortie officielle, mais également un générique. La seconde vidéo promotionnelle dévoile en effet la cinématique d'ouverture de chaque épisode. On peut notamment y apercevoir la capitale française, avec sa place de l'Étoile et son Arc de Triomphe, qui témoigne de l'investissement pour faire rayonner cette cultissime franchise dans le monde entier. Mais il y aura également des moments avec des régions de l'Arabie Saoudite et de l'Italie. Est-ce que cette initiative suffira pour répondre aux attentes des fans exigeants de Goldorak ? Réponse à partir de cet été au moment du coup d'envoi de la nouvelle série animée.