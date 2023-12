La série Goldorak va bientôt faire son grand retour sur nos écrans, et on a maintenant une première bande-annonce à visionner. Et visiblement, la communauté est partagée.

En août dernier, une nouvelle assez stupéfiante nous est parvenue. Goldorak est de retour dans une toute nouvelle série d'animation. Et là, ça ne nous rajeunit pas, puisqu'elle a été diffusée pour la première fois au Japon en 1975. Néanmoins, jusqu'ici, on n'avait pas encore de bande-annonce à savourer. Mais ça vient tout juste de changer, et malheureusement, ça divise déjà.

Un premier trailer pour la nouvelle série Goldorak

Cette année, le festival AkibaDaisuki à Tokyo nous a donc offert un beau cadeau. Qui aurait pu penser que Goldorak allait revenir d'entre les morts après tout ce temps ? Alors oui, il y a bien un nouveau jeu vidéo qui est sorti, mais là, on parle de la série animée. Celle-ci s'intitule Goldorak U, et on peut dire qu'elle s'est faite assez discrète suite à son annonce. Heureusement, on a enfin un trailer à se mettre sous la dent. Par contre, il divise la communauté, en particulier au niveau du design des personnages. Certaines personnes semblent déjà regretter l'esthétique de l'époque.

Pour le coup, on peut s'attendre à de la qualité quand on voit qui est aux commandes. Pour rappel, derrière ce projet, il y a M. Go Nagai, créateur de l'œuvre, mais aussi le réalisateur M. Mitsuo Fukuda, plus connu pour son travail sur Mobile Suit Gundam SEED. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a aussi M. Yoshiyuki Sadamoto, concepteur de personnages ayant planché sur Neon Genesis Evangelion et Summer Wars. Quant à la musique, elle est composée par M. Kohei Tanaka, qui a notamment travaillé sur One Piece.

Eh oui, c'est plutôt impressionnant, et ça promet un bel anime Goldorak. En tout cas, Dr. Essam Bukhary, PDG de Manga Productions, n'avait pas caché son enthousiasme lors de l'annonce.

Le retour de la série bien-aimée Goldorak est une nouvelle passionnante pour les fans de séries animées du monde entier. Nous sommes fiers de distribuer cette série, qui a une histoire riche et une base de fans incroyable. En étroite collaboration avec Dynamic Planning, nous souhaitons faire découvrir Goldorak U à la fois aux fans de longue date mais également à la nouvelle génération de téléspectateurs.

Le casting se dévoile

Ce trailer va sans doute parler aux fans de la première heure qui ne laisseront aucun détail leur échapper. Ce qu'on peut notamment voir, c'est les membres du casting. Ayane Sakura (L'Attaque des Titans) jouera donc Naida Baron, Yuuma Uchida (Blue Lock) incarnera Cassado Zeola Whiter, et ça ne s'arrête pas là. De son côté, Takehito Koyasu (Jujutsu Kaisen) prendra le manteau de Gandal et Akeno Watanabe (My Hero Academia) celui de Lady Gandal. Enfin, nous avons Wataru Takagi (Beelzebub, Naruto Shippûden) dans le rôle de Blacky et Tomokazu Seki (One Piece) dans celui de Zurill. Et là, ce n'est qu'une partie de leur CV bien rempli. On est clairement face à un casting cinq étoiles.