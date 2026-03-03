La série God of War co-produite par PlayStation et Amazon entre enfin en action. Mais le premier aperçu n'a pas eu l'effet escompté, si bien que le créateur de la franchise s'en moque ouvertement.

Ce sera certainement une des adaptations de jeu vidéo les plus attendues dans un avenir proche. God of War, l'œuvre culte de Santa Monica, va avoir droit sa version live-action sur Prime Video. Le tournage vient même tout juste de commencer et Amazon a tenu à le faire savoir avec une première image officielle... qui est instantanément devenue la risée d'internet. Même le créateur de la franchise a réagi en vidéo et il n'y va pas de main morte.

David Jaffe rit au nez du Kratos de la série God of War

Amazon s'est peut-être légèrement précipité au moment de promouvoir la série God of War. Alors que les annonces du casting s'enchaînait, suscitant un enthousiasme encourageant de la part des fans, la société de production a ruiné ses efforts en une seule publication. La toute première image officielle de l'adaptation montre en effet une scène de chasse entre Kratos (Ryan Hurst) et son fils Atreus (Callum Vinson) assez loin du charisme que nous leur connaissons dans le jeu. Ce qui a évidemment retenu l'attention du créateur de la franchise.

Réputé pour son franc-parler, le game designer David Jaffe ne se prive pas de commenter les nouvelles itérations de la franchise qu'il a contribuée à créer à l'époque où il travaillait encore chez Santa Monica. Ainsi, il ne s'est pas retenu pour tacler violemment le nouveau jeu God of War Sons of Sparta en voyant le résultat. Et il ne se retient pas non plus s'agissant de la série Prime Video lorsqu'il découvre cette fameuse première image.

« C'est une image ridicule ». L'incompréhension de Jaffe est totale : pourquoi choisir une image de Kratos sur laquelle « on dirait qu'il défèque dans les bois ». Et Jaffe de précise que ce n'est pas le choix du casting qui le perturbe. De fait, il préfère un « bon acteur » que quelqu'un qui ressemble trait pour trait au personnage du jeu. L'important, pour lui, est de faire ressortir l'essence du rôle avant d'être un sosie. Mais là, « c'est quoi ce bazar ? », demande-t-il. Il ne comprend pas comment Amazon a pu présenter au monde entier les protagonistes de God of War via un tel portrait.

Pour autant, David Jaffe assure qu'il a confiance dans ce projet. Il sait que l'adaptation de God of War dispose d'un showrunner compétent en la personne de Ronald D. Moore, à qui on doit des séries à succès comme Outlander ou Battlestar Galactica. Il souligne en outre que Cory Barlog participe au projet et qu'il a « beaucoup à offrir à cet univers ».

Rappelons d'ailleurs que la série Prime Video adaptera la saga nordique de la licence, soit celle mise en place par Barlog lui-même. Dès lors, le créateur de la franchise pointe surtout du doigt un choix de communication plus que douteux. Certes, il suppose qu'Amazon veut ici montrer que l'histoire se concentrera sur la relation père-fils entre Kratos et Atreus. Mais cette image est loin de faire honneur aux personnages à ses yeux.