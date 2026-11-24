Les fans de la saga mythique de Santa Monica Studio vont se réjouir de la nouvelle annonce de casting pour la série live-action God of War, qui vient de trouver sa Faye.

La série God of War d'Amazon Prime Video continue de trouver ses talents en coulisses. Malgré la mise en pause de la production à la suite d'un accident sur le tournage, tout n'est pas à l'arrêt. Au contraire même, puisqu'on apprend que l'adaptation live-action vient de trouver l'actrice qui incarnera le personnage de Faye, la femme de Kratos. Il se trouve qu'elle a déjà tout pour plaire aux fans.

Qui joue Faye dans la série God of War de Prime Video ?

C'est un personnage qui prend de l'ampleur dans l'univers de God of War. Faye sera en effet l'héroïne de Laufey, le spin-off attendu sur PS5 en 2027. En attendant d'en voir un peu plus sur cet épisode, c'est la série adaptée de la saga nordique qui redonne de ses nouvelles. Justement, il se trouve qu'elle vient de trouver l'interprète rêvée pour celle qui n'est autre que la femme de Kratos.

Et pour cause, la production de Prime Video a porté son dévolu sur Deborah Ann Woll. Le nom parlera immédiatement aux fans, puisque l'actrice incarne déjà Faye dans les jeux de Santa Monica Studio. Ce sera donc l'occasion pour elle de donner un nouvel éclairage sur une personnalité qu'elle connaît déjà très bien. Pour certains internautes, c'est tout bonnement « le meilleur choix » (source).

On ne peut qu'être d'accord ici. Non seulement on a déjà été touchés par la performance de Faye dans les quelques scènes qu'elle a eu depuis le soft-reboot de God of War en 2018, mais elle aussi le face model du personnage. Dès lors, la fidélité à l'œuvre d'origine est garantie dans la série Prime Video. Puis, comme dirait un autre twittos : « Imaginez trouver la Faye parfaite et finir par la remplacer » (source). Là, le casting a tout d'une évidence.

Deborah Ann Woll.

Le casting de la série GoW à ce jour

Ainsi, la série God of War continue d'étoffer solidement son casting. Cette fois, c'est un choix assez sûr que fait Prime Video, un peu comme lorsque la production a retenu Alastair Duncan pour reprendre lui aussi son rôle des jeux, à savoir celui de Mimir. À ce jour, voici toute la distribution connue :

Dave Bautista : Kratos

Callume Vinson : Atreus

Deborah Ann Woll : Faye

Mandy Patinkin : Odin

Ed Skrein : Baldur

Max Parker : Heimdall

Ólafur Darri Ólafsson : Thor

Teresa Palmer : Sif

Louis Cunningham : Modi

Island Austin : Thrúd

Alastair Duncan : Mimir

Jeff Gulka : Sindri

Danny Woodburn : Brok

Ben Chapple : Magni

Evelyn : Gná

Sonya Walger : Freya

Maintenant, les fans doivent être curieux de voir ce que la série God of War leur réserve réellement. Avec les retards dû au changement de comédien pour interpréter Kratos, il faudra certainement se montrer encore patient. Pour l'heure, on ignore encore quand la diffusion est prévue sur Prime Video. Toutefois, on peut envisager une découverte vers 2028.