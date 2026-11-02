Tandis que chaque nouveau jour qui passe nous rapproche un peu plus de la sortie de God of War Laufey, prévue pour le 16 février 2027, la série d’Amazon, de son côté, poursuit tranquillement sa reprise en coulisses. En effet, même si celle-ci se fait particulièrement discrète depuis l’annonce de l’arrivée de Dave Bautista au casting, le fait est que le nouveau Kratos a déjà commencé son entraînement intensif pour pouvoir remplacer Ryan Hurst, forcé d’abandonner le rôle après une blessure survenue lors du tournage. Et l’ancien catcheur ne prend pas les choses à la légère.

Le nouveau Kratos de la série God of War dévoile son évolution physique

Car alors que certains craignaient que Bautista, qui avait perdu beaucoup de masse depuis quelques temps, ne puisse pas être en mesure de retrouver les bonnes conditions physiques pour incarner le meilleur des Kratos, il s’avère que la nouvelle tête d’affiche de God of War leur a déjà prouvé qu’ils avaient tort de douter de lui. Il suffit de voir ses dernières vidéos, où il apparaît plus en forme que jamais, pour en témoigner. C’est simple : en l’espace de trois mois seulement, Bautista a déjà repris plus de 9 kilos de muscle, amenant son poids total à 113 kilos.

Déjà l’acteur parfait pour incarner Kratos ?

Et le résultat fait déjà son effet auprès des fans de God of War. « Il est né pour ce rôle », écrit par exemple l’un d’eux dans un message publié sur X. « Je suis ravi qu’il ait pu l’obtenir grâce à des circonstances imprévues ». « Mince, il retrouve vraiment son physique de la WWE », s’étonne un autre. « On dirait bien que l’Animal est de retour. Les dieux nordiques vont bientôt se prendre une Bautista Bomb ! ». « Il est incroyable », affirme enfin un dernier de son côté, en se disant déjà on ne peut plus impatient de voir le résultat dans la série God of War.

Autant dire, donc, que le héros de Santa Monica semble être entre de très bonnes mains avec Bautista, qui a longtemps été considéré comme l’un des acteurs les plus adéquats pour incarner le personnage. Et ce avant même qu’Amazon ne décide d’adapter la franchise sous forme de série. Car rappelons que dès la sortie du premier God of War sur PS2, un projet de film n’avait pas tardé à être évoqué par PlayStation, même si celui-ci n’a finalement jamais pu voir le jour. Et déjà à ce moment-là, Bautista était pressenti comme un candidat tout trouvé pour incarner Kratos.

Quand sera diffusée la série God of War d’Amazon ?

La grande inconnue, désormais, reste de savoir quand est-ce que nous pourrons enfin avoir un premier aperçu officiel de l’acteur dans la peau de Kratos. Car à ce jour, rien ne permet de confirmer si le tournage de la série a bel et bien pu reprendre courant octobre comme l’avaient évoqué certaines rumeurs. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que God of War risque de se faire attendre encore un bon moment sur les ondes de Prime Video, qui n’a toujours pas communiqué de date de diffusion. Heureusement, God of War Laufey sera là pour nous aider à patienter en 2027.

Source : Dave Bautista