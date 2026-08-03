En parallèle de son nouveau Kratos, la série God of War d’Amazon aurait d’ores et déjà commencé à chercher les remplaçants de deux autres acteurs pour la saison 2.

La série God of War à venir du côté de chez Amazon est peut-être encore particulièrement mystérieuse à l’heure où sont écrites ces lignes, mais ce qui est sûr, c’est que les coulisses de sa production sont déjà très mouvementées. En effet, alors que le show a récemment perdu Ryan Hurst des suites d’une grave blessure lors du tournage, il apparaît que ce bon vieux Kratos ne devrait pas être le seul personnage de la série à passer par la case recast. Car visiblement, le même destin attend d’ores et déjà Atreus et Thrud pour la saison 2 de God of War.

D’autres changements de casting pour la saison 2 de God of War ?

C’est en tout cas ce que nous apprend le média MP1st, après avoir découvert que les castings pour trouver les futurs remplaçants de Callum Vinson et Island Austin auraient déjà commencé chez Amazon. La différence, contrairement au cas Ryan Hurst, étant ici que ces changements seraient plutôt d’ordre créatifs, l’objectif étant de recruter des acteurs plus âgés pour coller aux besoins de l’intrigue. On parle alors plus précisément d’adolescents entre 14 et 17 ans, là où les réalisateurs de God of War cherchaient des enfants de 9 à 12 ans pour la saison 1.

Bien sûr, rien de tout cela n’a officiellement été confirmé par la production pour le moment. Néanmoins, comme le note MP1st, les noms de code utilisés pour les castings seraient exactement les mêmes que pour la première saison, ce qui permet rapidement de faire le rapprochement. De plus, la description des personnages en question semble directement faire écho aux intrigues d’Atreus et Thrud dans God of War Ragnarök, qui devrait donc se retrouver au cœur de la seconde saison de la série d’Amazon.

Ce qui n’aurait rien de très surprenant en l’état, puisque le même schéma narratif a par exemple été suivi pour l’adaptation de The Last of Us du côté de chez HBO. La différence étant que, là où cette dernière a préféré garder Bella Ramsay dans le rôle d’Ellie malgré le bon temporel entre les saisons 1 et 2 ; God of War, de son côté, semble vouloir privilégier un changement d’acteur. Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que celui-ci ne sera pas trop brusque pour les spectateurs, même si cela reste assurément pour le bien du show.

© Santa Monica Studio / Sony Interaction Entertainment

Le tournage de la saison 1 reste actuellement en pause

Mais avant de pouvoir découvrir ce que nous réserve la saison 2 de God of War, il va évidemment falloir découvrir la saison 1, dont le tournage a été mis en pause le temps de trouver un nouveau Kratos. D’après les informations récemment partagées par Deadline, celui-ci devrait reprendre à la mi-octobre 2026, et impliquerait naturellement pour le nouvel acteur de devoir reshooter toutes les scènes déjà tournées par Ryan Hurst jusqu’à présent. Par conséquent, toujours aucune date de diffusion n’a pour l’instant été donnée par Amazon.

Source : MP1st