Vous attendez God of War Laufey avec beaucoup d’impatience et de curiosité ? Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet, avec les questions que vous vous posez le plus.

La sortie de God of War Ragnarök aura peut-être marqué la fin d’une ère pour le personnage de Kratos, mais une chose est sûre : la franchise est encore loin de nous avoir dit son dernier mot. Après God of War Sons of Sparta, préquel en 2D développé par Mega Cat Studios et disponible depuis février 2025, Santa Monica Studio a en effet annoncé God of War Laufey, qui marquera un nouveau chapitre dans l’histoire de la saga. Et tandis que chaque nouveau jour qui passe nous rapproche toujours un peu plus de sa sortie, on vous propose de faire le point sur tout ce que l’on sait à son sujet dans cette grande FAQ.

Dernière mise à jour : 9 juillet 2026

Qui sont le développeur et l’éditeur de God of War Laufey ?

Le jeu est développé par Santa Monica Studio et édité par Sony Interactive Entertainment.

Que racontera l’histoire du jeu ?

God of War Laufey mettra en scène le personnage de Faye, guerrière et épouse de Kratos, juste après sa mort dans God of War (2018). Envoyée dans l’Empyrée, l’au-delà des dieux, celle-ci réalise que toutes les dispositions qu’elle avait prises pour protéger Kratos et Atreus sont désormais menacées. Bien décidée à sauver les hommes de sa vie, elle va donc tout faire pour se frayer un chemin au cœur de ce vaste lieu, où règnent une dangereuse magie et de nombreuses divinités impitoyables.

© Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment

Qui sera au casting du jeu ?

Après God of War Ragnarök, l’actrice Deborah Ann Woll (Daredevil) reprendra officiellement son rôle de Faye. Le titre sera également marqué par la présence de Jack Quaid (The Boys) dans le rôle de Phranque, et Perlina Lau (Creamerie) dans celui de Rue.

God of War Laufey est-il la suite de God of War Ragnarök ?

L’intrigue prenant place dès la mort de Faye, survenue dans l’introduction de God of War (2018), God of War Laufey se déroulera en fait en parallèle des aventures de Kratos et Atreus, et non à l’issue des événements du dernier opus.

Doit-il être considéré comme un spin-off ?

Santa Monica a bien insisté sur le fait que ce nouvel épisode est « le prochain opus principal de la licence », et non un simple spin-off.

Kratos sera-t-il jouable dans le jeu ?

Le State of Play du 2 juin 2026 nous l’a confirmé, Kratos devrait apparaître au moins une fois sous forme de vision au cours de l’aventure. Il est en revanche peu probable qu’il soit directement jouable à un moment ou à un autre.

© Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment

Est-ce la fin de Kratos en tant que protagoniste de God of War ?

Que les fans se rassurent, le changement de protagoniste opéré dans God of War Laufey ne marque pas la fin de Kratos au sein de la franchise. Ariel Lawrence (directrice du jeu) et Cory Barlog (directeur créatif) l’ont d’ores et déjà confirmé : « il y aura toujours des jeux sur Kratos » car il existe « beaucoup d’autres histoires à raconter avec lui ».

Quel type de jeu sera God of War Laufey ?

À l’instar de ses prédécesseurs, il s'agira d'un jeu d’action-aventure à la troisième personne, avec une touche de beat ‘em all et de light-RPG.

Quelles nouveautés de gameplay sont attendues dans le jeu ?

De ce que nous avons pu voir pour l’instant, God of War Laufey devrait reposer sur les mêmes fondations que les deux derniers opus. Santa Monica a toutefois confirmé que quelques nouveautés seront de la partie, notamment au niveau des combats qui mettront en avant de nouvelles armes, la possibilité d’utiliser la magie des Jötnar mais aussi une approche plus aérienne, comme le faisait la saga grecque autrefois. D’ailleurs, pour la première fois depuis God of War Ascension, il sera de nouveau possible de sauter librement.

© Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment

God of War Laufey proposera-t-il un monde ouvert ?

Santa Monica ne s’est pas encore exprimé à ce sujet. Toutefois, bien que l’idée d’un véritable monde ouvert semble peu probable, on peut au moins s’attendre à une formule similaire à celle de God of War (2018) et God of War Ragnarök, qui proposaient tous deux de vastes hubs à explorer en toute liberté.

Quelle mythologie sera au cœur de l’histoire ?

Si Faye reste une géante issue de la mythologie nordique, God of War Laufey mêlera, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, plusieurs mythologies différentes. Cela s’explique par le fait que l’Empyrée, qui sert de cadre à l’aventure, accueille des divinités provenant de toutes les mythologies du monde. Il a d’ailleurs d’ores et déjà été confirmé par le studio que les mythologies égyptienne, chinoise, japonaise et mongole seront de la partie.

Quels dieux seront présents dans le jeu ?

Pour l’heure, Santa Monica a confirmé la présence de Begtsé, dieu mongole de la guerre, et Sekhmet, déesse égyptienne de la guerre. D’autres entités à l’identité mystérieuse seront également de la partie, telles que Phranque, un étrange cube cosmique, et Rue, gardienne ruban enchantée d’une épée légendaire.

Des dieux déjà apparus dans la franchise seront-ils de retour ?

Sachant que l’Empyrée est le lieu où sont envoyés les dieux après leur mort, cela signifie-t-il que God of War Laufey permettra de retrouver certaines des divinités déjà apparues au sein des sagas grecque ou nordique ? Pour l’heure, le secret reste bien gardé par le studio, même si ce dernier ne ferme définitivement pas la porte à ce sujet.

© Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment

Faut-il avoir joué aux précédents opus pour comprendre l'histoire ?

Bien que God of War Laufey mette en scène une nouvelle protagoniste dans une aventure se déroulant en parallèle de celles de Kratos et Atreus, il est probablement recommandé d’avoir au moins joué à la saga nordique pour mieux comprendre le lore déjà établi dans la saga.

Une VF sera-t-elle disponible ?

Bien que l’information n’ait pas encore été ouvertement officialisée pour le moment, God of War Laufey devrait, à l’instar de toutes les productions PlayStation, bénéficier d’une VF à sa sortie.

La date de sortie du jeu n’a pas encore été révélée. À en croire certaines rumeurs, le titre pourrait néanmoins sortir dès le début d’année 2027.

Sur quelles plateformes sortira le jeu ?

Il sortira en exclusivité sur PS5 et PS5 Pro.

Des versions PS4 et PC sont-elles prévues ?

Contrairement à God of War Ragnarök, qui avait bénéficié d’une sortie cross-génération, God of War Laufey ne sera pas disponible sur PS4. Il ne verra pas non plus le jour sur PC, PlayStation ayant décidé de revoir sa stratégie concernant le portage des jeux solo.

© Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment

Quelles seront les améliorations de God of War Laufey sur PS5 Pro ?

Aucune information n’a encore été révélée à ce sujet. Comme toutes les productions PlayStation, il devrait néanmoins exploiter la PS5 Pro à fond en proposant une meilleure résolution et une plus grande fluidité, notamment permises par la technologie PSSR 2.

Quels sont les prix et les différentes éditions du jeu ?

Santa Monica n’a pas encore révélé ces informations. Comme toutes les productions PlayStation, God of War Laufey devrait néanmoins être proposé à 79.99€ dans sa version Standard.

Quand sera-t-il possible de le précommander ?

Santa Monica n’a pas encore donné de date pour le lancement des précommandes du jeu. Si le jeu est bel et bien prévu pour le début d’année 2027 comme le prétendent les rumeurs, nous devrions toutefois rapidement avoir des nouvelles à ce sujet.

God of War Laufey aura-t-il droit à une édition collector ?

On ne sait pas encore si une édition collector sera proposée pour God of War Laufey. Connaissant les habitudes du studio en la matière, il n’est toutefois pas impossible que ce nouvel opus y ait bien droit.

Une version physique sera-t-elle disponible sur PS5 ?

L’abandon du physique par PlayStation n’étant pas prévu avant le mois de janvier 2028, le titre devrait bel et bien bénéficier d’une sortie au format physique.