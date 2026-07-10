Pour Sucker Punch, les derniers mois auront peut-être été consacrés à la mise en avant de Ghost of Yotei, disponible depuis le 2 octobre 2025, mais l’heure est aujourd’hui venue pour Ghost of Tsushima de revenir sous le feu des projecteurs. En effet, tandis que le studio de PlayStation a récemment mis un terme au mode Legends de son dernier titre en date, celui du premier opus, lancé en octobre 2020, se prépare de son côté à reprendre vie sous la forme d’un anime. Et après les premières images le week-end passé, l’heure du premier teasé a sonné.

L’anime Ghost of Tsushima Legends s’offre une première vidéo

C’est que les choses commencent à bien s’activer pour la future adaptation de Ghost of Tsushima Legends, à venir sur les ondes de Crunchyroll à l’horizon 2027. Car après plusieurs mois de silence de la part de ses créateurs, ce sont deux belles annonces qui sont tombées coup sur coup à quelques jours d’intervalle. D’abord avec la révélation d’une série de posters mettant en scène les personnages du show, puis maintenant avec un premier teaser qui donne encore une fois le ton de l’aventure qui attend les fans de PlayStation.

« Une tempête arrive. Une tempête sans précédent » peut-on alors lire dans la vidéo, qui n’en révèle toutefois pas beaucoup plus sur Ghost of Tsushima Legends. Car en dehors de quelques animations dans la veine des images dévoilées au cours du Crunchyroll Showcase le week-end dernier, il reste pour l’heure très difficile de déterminer à quoi l’on peut réellement s’attendre avec cette adaptation signée Takanobu Mizuno. Même si, grâce à la description de ce nouveau teaser, on a désormais une idée un peu plus précise du scénario de l’anime.

« Ghost of Tsushima Legends suit l’un des derniers samouraïs encore en vie alors qu’il défend sa terre natale, Tsushima, contre l’Empire mongol » apprend-on via YouTube. Et même si cela n’est pas grand-chose, il faut croire que les fans n’ont pas besoin de plus pour sauter dans le train de la hype. « Quelle époque formidable que celle à laquelle nous vivons, où l’on peut voir des adaptations en anime de ses jeux préférés », se réjouit par exemple un internaute dans un commentaire publié sous la vidéo de Crunchyroll.

Les fans sont déjà à fond

Et il est loin d’être le seul. « Oh mec, d’abord Sekiro et maintenant Ghost of Tsushima, on mange bien cette année », s’exclame par exemple un autre de son côté ; tandis qu’un troisième affirme être « très excité » par cette future adaptation. « En tant que joueur ayant passé plus de 3 000 heures sur Ghost of Tsushima Legends, je suis plus qu’enthousiaste ! Je n’ai aucune idée de ce que ça va être, mais j’en suis ! », conclut enfin un dernier. À ce rythme, gageons toutefois que nous en saurons davantage très bientôt à son sujet.

Source : Crunchyroll