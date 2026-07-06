Attendue pour 2027, cette future adaptation de Ghost of Tsushima s’est offert une première série de visuels qui donnent le ton et qui vont assurément plaire aux fans du jeu.

C'était il y a déjà six ans. Sucker Punch lançait officiellement sa dernière licence en date, avec un jeu salué par la critique et aujourd’hui écoulé à plus de 13 millions d’exemplaires dans le monde : Ghost of Tsushima. Face à un tel succès, c’est donc sans grande surprise qu’une suite a rapidement vu le jour avec Ghost of Yotei ; même si tout n’est pas encore terminé pour Tsushima. Car comme nous le savons, un anime est désormais en préparation, et de nouvelles images sont officiellement tombées au cours du week-end.

L’adaptation de Ghost of Tsushima Legends dévoile ses premières images

En effet, dans sa volonté de capitaliser au maximum sur ses franchises phares, PlayStation n’entend pas seulement se contenter du film live-action réalisé par Chad Stehelski (John Wick), sur lequel les nouvelles se font plutôt rares. En parallèle, un anime baptisé Ghost of Tsushima Legends, inspiré du mode éponyme, a également été officialisé du côté de chez Crunchyroll pour 2027 ; avec Takanobu Mizuno (Star Wars Visions) à la réalisation et Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica) et Renji Oki à l’écriture.

Et justement, à l’occasion du Crunchyroll Showcase organisé à l’Anime Expo le 4 juillet dernier, une série de visuels inspirés de l’anime ont été dévoilés par le studio ; qui en a profité pour annoncer Takashi Okazaki (Batman Ninja) au poste de character designer sur le projet. Alors certes, ces derniers ne nous aident pas encore réellement à en savoir plus sur la nature exacte de Ghost of Tsushima Legends pour le moment, mais cela donne néanmoins un aperçu du ton et de ce à quoi on peut s’attendre en termes de design.

Pour le reste, il faudra visiblement continuer à faire preuve de patience avant d’en savoir plus sur cette adaptation co-développée par Aniplex, Sony Music et PlayStation Productions ; tandis que Crunchyroll disposera de l’exclusivité sur sa diffusion. Mais sachant que Ghost of Tsushima Legends est annoncé pour 2027, nous ne devrions plus avoir à attendre trop longtemps avant de pouvoir en découvrir davantage, notamment au travers d’un premier trailer. D’ici là, les fans peuvent toujours profiter de Ghost of Yotei Legends, lancé en mars 2026 par Sucker Punch.

Source : Crunchyroll