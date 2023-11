L'adaptation du jeu vidéo vers le cinéma a de plmus en plus le vent en poupe avec les récents succès comme Uncharted. Partant de ce postulat, GOhost of Tsuchima donne quelques nouvelles.

La transition du jeu vidéo Ghost of Tsushima vers le grand écran se concrétise de plus en plus, notamment grâce à l'enthousiasme et à l'engagement de Chad Stahelski, réalisateur reconnu pour son travail sur la saga à succès John Wick.

Le film Ghost of Tsushima est entre de bonnes mains

Dans un récent entretien avec Screen Rant, Stahelski, qui cumulera les casquettes de réalisateur et de producteur pour le film Ghost of Tsushima, a annoncé que le script est prêt et que l'équipe est sur le point de rassembler tous les éléments nécessaires pour concrétiser le projet.

Stahelski n'a pas caché les difficultés rencontrées durant le développement du film, citant des problèmes typiques de production tels que les complications liées aux studios, les grèves, la disponibilité des équipes et le repérage des lieux de tournage. Malgré ces obstacles, sa détermination est sans faille : "Il faut insuffler la vie aux projets."

L'affection du réalisateur pour le jeu Ghost of Tsushima n'est un secret pour personne. Il considère cette propriété intellectuelle comme l'une de ses préférées, voire une des plus fascinantes auxquelles il ait jamais été associé. Sa passion pour le jeu vidéo s'était déjà manifestée lors d'interviews précédentes, où il avait exprimé l'immense défi que représente la condensation de l'histoire du jeu, riche et dense, en un film de deux heures. Il avait également abordé la question de la fidélité visuelle au jeu, ainsi que son engagement à recruter un casting japonais et à utiliser la langue japonaise, afin de rester au plus proche de l'essence du jeu.

Un jeu déjà riche cinématographiquement

Pour les connaisseurs de la culture samouraï et des films d'arts martiaux, la direction artistique du jeu puise déjà dans une riche histoire cinématographique, remontant aux classiques de réalisateurs comme Akira Kurosawa, dont les films ont défini le genre samouraï et influencé des générations de cinéastes. Il est donc logique de penser que Stahelski, avec sa propre expérience dans la création de séquences d'action élégantes et son appréciation pour les œuvres samouraï, est le candidat idéal pour retranscrire l'atmosphère et la tension du jeu.

Bien que la sortie du film Ghost of Tsushima puisse encore sembler lointaine, les fans du jeu peuvent se réjouir de savoir que le projet est entre les mains d'un réalisateur de talent . L'homme profite très clairement de l'aura John Wick.