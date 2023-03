Après la série Halo sur Paramount+, Microsoft poursuit ses projets transmédia et la prochaine franchise à s'y coller, ce sera Gears of War. La saga qui met en scène des gros bras, dans de grosses armures, avec des grosses armes, qui défouraillent des locustes, des gros monstres bien hideux comme il faut. Voici ce qu'il y a à savoir sur cette adaptation.

Un scénariste de SF pour le film Netflix Gears of War

Jusqu'aujourd'hui, on ne savait rien ou presque de l'adaptation cinématographique de Gears of War. En novembre dernier, The Hollywood Reporter avait simplement révélé qu'un film et qu'une série étaient en préparation au sein de Netflix. Des infos exactes, mais depuis, pas de signe de vie. Pas de panique, ça avance à son rythme et bonne nouvelle, le scénariste du film Gears of War a été trouvé.

Une perle rare ? Certains le penseront, d'autres non, en raison de la carrière de l'heureux élu. Alors qui a été retenu ? Trêve de suspense, c'est Jon Spaiths. Dans sa filmographie, on relève Doctor Strange et le Dune de Denis Villeneuve, qui ont été globalement très appréciés par le public. Mais il a aussi collaboré à l'écriture de Passengers ou Prometheus (Alien), deux longs-métrages déjà plus discutés, ou encore le reboot de La Momie avec Tom Cruise qui a été un flop et qui s'est fait massacrer par les critiques.

On peut voir qu'il est donc capable du meilleur comme du pire, mais au moins, il a déjà un pied dans la science-fiction. Et pour Gears of War, le plus important sera surtout d'arriver à mettre en scène ses gros affrontements avec toute la violence que cela engendre. Mais les développeurs, ils en pensent quoi ? Ils sont ravis de voir GoW entre les mains de Jon Spaiths et Netflix.

Pourquoi pas Dave Bautista au casting ? (crédits : CinemaBlend)

Les développeurs donnent leur avis

Dans un communiqué officiel, Jon Spaiths et le studio The Coalition - qui bosse sur Gears 6 - ont pu commenter la nouvelle.

Gears of War est l'un des plus grands jeux d'action de tous les temps, avec des personnages charismatiques, un monde magnifiquement conçu et un système de combat qui fait ressentir la létalité de la guerre et fait ressortir l'importance de se tenir aux côtés de ses coéquipiers. Un jeu qui veut investir le cinéma, et je suis ravi d'aider à ce que cela se fasse. Jon Spaiths via Variety.

Nous nous réjouissons de collaborer avec Jon et l'équipe de Netflix pour donner vie à Gears of War. Jon est un maître de la narration, avec un talent pour créer des univers épiques de science-fiction, et il aime vraiment Gears of War. Nous ne pouvions pas rêver d'un meilleur partenaire pour honorer notre franchise et offrir une histoire authentique aux fans. The Coalition via Variety.

Est-ce que le film Gears of War brisera la malédiction comme la série The Last of Us ? C'est tout le mal que l'on souhaite à la licence, au studio et aux fans. Quant à la date de sortie, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais pour maximiser l'effet, pourquoi pas imaginer une diffusion sur le service SVOD aux alentours de l'arrivée de Gears of War 6 sur Xbox Series X|S et PC ?