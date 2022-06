Bonne nouvelle pour ceux qui attendent une véritable suite à Game of Thrones et non un prequel, Jon Snow va avoir le droit à une série à lui. Voilà ce que l'on sait.

Malgré la déconvenue de la saison 8 pour certains des fans de Game Of Thrones, il semble y avoir une certaine excitation à l'annonce d'une suite sur le personnage de Jon Snow. L'information vient du très sérieux Hollywood Reporter, HBO travaille officiellement sur le sujet.

Une suite directe de la saison 8 de Game of Thrones

Attention Spoil : Dans la huitième et dernière saison de Game of Thrones , Jon Snow a découvert que son vrai nom était Aegon Targaryen, un héritier potentiel du trône de fer. Dans le dernier épisode de la série, il a été exilé de Westeros et l'une des dernières scènes permet de le voir lui et les survivants du Peuple Libre se rendre de l'autre coté du Mur.

Le projet en question pourrait venir chambouler et bouleverser la dernière saison de GoT puisque qu'on pourrait avoir une idée du sort des personnages survivants de la série. En théorie, même si la série semble se concentrer sur Jon Snow, on pourrait en apprendre plus sur Arya et Sansa ou encore Bran. Car plein de questions restent en suspens.

Si l'univers de GoT vous manque, sachez que vous pourrez compter cet été sur House of the Dragon, qui débute le 21 août. Ce spin-off de Game of Thrones raconte l'histoire d'une guerre civile au sein de la maison Targaryen et se déroule environ 200 ans avant le événements de la série originelle.