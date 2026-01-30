Game of Thrones a fait son grand retour sur nos écrans avec une toute nouvelle série toujours tirée des livres de George R. R. Martin. Elle devrait durer un bout de temps.

Le règne de Game of Thrones est loin (voire très loin) d'être terminé. La série phénomène de HBO vient de s'offrir un deuxième spin-off, qui fait, tout comme House of the Dragon, office de préquel aux première aventures que nous avons connues du Trône de fer. Mais cette nouvelle série pourrait bien surpasser les 8 saisons originales si on en croit la vision à long terme du showrunner.

La série Game of Thrones la plus ambitieuse ?

Depuis le 19 janvier 2026, une nouvelle série chevaleresque a débuté sur HBO Max. Ancrée dans l'univers de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms nous ramène plusieurs décennies avant les événements de la série principale. C'est l'occasion pour la production de plonger dans une autre époque et de suivre d'autres personnages qui ont marqué l'histoire de ce monde de fantasy, Egg et Dunk.

Or, A Knight of the Seven Kingdoms pourrait bien être l'occasion d'explorer en profondeur le parcours d'Egg, ou plutôt du prince Aegon Targaryen. En tout cas, c'est ce qu'aimerait le showrunner Ira Parker. Entendu par le magazine Esquire, il s'est confié sur son envie d'aller au-delà de l'adaptation des trois romans consacrés à cette histoire déjà parus. Mais même si George R. R. Martin, l'auteur des livres, n'allait pas plus loin sur le papier, Parker a déjà fait part de sa vision à HBO, des plans qui dépasseraient largement les 8 saisons de Game of Thrones :

J'aimerais faire quatre ou cinq [saisons, ndlr] sur Egg enfant. Ensuite, j'aimerais revenir dans dix ans et en faire quatre ou cinq supplémentaires suivant Egg le prince. Le vrai Dexter [Ansell] et le vrai Peter, auront le même âge qu'ils auront à ce moment-là. Ensuite, nous reviendrons dix ans plus tard et montrerons Egg adulte. Cela couvrirait donc toute leur vie. Et la mienne aussi. Ira Parker, pour Esquire.

En somme, Ira Parker envisage une série a minima sur 12 saisons, pouvant s'étendre jusqu'à 15. Bien sûr, HBO n'a pas encore approuvé officiellement une telle longévité. Mais si c'était le cas, A Knight of the Seven Kingdoms dépasserait la durée du premier Game of Thrones. Cependant, les premiers avis plus que positifs sur la saison 1 laissent facilement envisager que nous reverrons Egg et Dunk à l'avenir. Pour combien de temps ? Plus de 30 ans ou seulement quelques années ? Seul l'avenir nous le dira.