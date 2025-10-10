Le sacre de Game of Thrones n'est pas terminé. L'univers né de l'esprit de l'auteur George R. R. Martin s'apprête à revenir sur les écrans avec une nouvelle série, nous avons enfin une date.

Le prochain spin-off de Game of Thrones met le pied à l'étrier avec HBO Max. Après le succès de la première adaptation des romans de George R. R. Martin et de son préquel, House of the Dragon, une nouvelle série est sur le point de voir le jour. De plus, elle s'attaque à une période encore jamais vue à l'écran. À ce titre, les fans vont pouvoir découvrir des personnages mythiques de cet univers qui n'a pas fini de surprendre. Sortez votre agenda, la date de sortie est enfin tombée au terme d'un trailer des plus prometteurs.

A Knight of the Seven Kingdoms va assurer la relève de Game of Thrones

C'est une nouvelle aventure dans le monde déjà bien connu du Trône de fer qui attend les fans. 90 ans avant les événements de Game of Thrones, la saga principale, A Knight of the Seven Kingdoms racontera les aventures de deux personnages dont les noms sont inscrits dans la légende. Préparez-vous, ça s'annonce d'ores et déjà épique !

A Knight of the Seven Kingdoms adaptera le cycle des Aventures de Dunk et de l'Œuf, une série de romans courts servant de préquel à Game of Thrones. Le premier trailer de la série donne à voir les premiers éléments de l'intrigue. Ser Duncan le Grand, ancien orphelin des faubourgs de Port-Réal devenu chevalier errant, éveille l'intérêt d'un jeune garçon chauve surnommé l'Œuf, qui tient à devenir son écuyer. Bien que le géant refuse d'abord, tous deux vont bien finir par faire un bout de chemin ensemble.

À l'image des débuts de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms se déroule à une ère où les dragons ont disparu. Leur souvenir est toujours bien vivace dans l'esprit des peuples et leur folklore fait partie intégrante des festivités. Joutes et affrontements à l'épée seront, quant à eux, bien de la partie, faisant de Dunk un véritable héros en devenir sous le regard admiratif de l'Œuf. Découvrez leurs aventures médiévales dès le 19 janvier 2026 sur HBO Max. Cette première saison devrait se décliner en 6 épisodes, avant la production de suites déjà évoquées en coulisses.