La série Game of Thrones donne des nouvelles de son prochain spin-off, et c'est même son créateur qui se veut ultra rassurant sur les épisodes à venir. Que peut-on apprendre ?

Alors que House of the Dragon ne reviendra pas cette année, un autre spin-off de Game of Thrones se prépare à débarquer sur HBO et Max. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, basé sur les aventures de Ser Duncan le Grand et de son écuyer Egg, est en bonne voie. Et bonne nouvelle : George R.R. Martin a déjà vu la saison complète… et il est conquis !

Une première saison bouclée et approuvée par l’auteur de Game of Thrones

Dans un message publié sur son blog, George R.R. Martin a confirmé que la première saison est terminée pour ce spin-off de Game of Thrones et en phase de post-production. Il a même visionné les six épisodes, dont les deux derniers encore en montage.

Son verdict ? Il adore.

J’ai vu tous les épisodes (même si les deux derniers sont encore en montage), et je les ai adorés. Dunk et Egg ont toujours été parmi mes personnages préférés, et les acteurs sont incroyables. Le reste du casting est tout aussi formidable.

L’auteur assure aussi que l’adaptation est très fidèle aux nouvelles originales. Ce qui devrait rassurer les fans les plus exigeants de Game of Thrones.

Un ton très différent de House of the Dragon

Si House of the Dragon a séduit avec ses batailles épiques et ses dragons, ce nouveau spin-off Game of Thrones prend un tout autre chemin. Martin met en garde ceux qui s’attendent à une série aussi spectaculaire :

Ceux qui cherchent de l’action à tout prix risquent d’être déçus. Il y a bien une scène de combat impressionnante. Mais pas de dragons, pas de grandes batailles, pas de Marcheurs Blancs. Cette série parle d’honneur, de chevalerie et du poids du devoir.

Avec une approche plus intime et centrée sur les personnages, A Knight of the Seven Kingdoms pourrait offrir une nouvelle facette de Westeros, en mettant en avant des thèmes rarement explorés dans les précédentes adaptations. Ce spin-off de Game of Thrones est adapté de The Hedge Knight, une nouvelle issue du recueil Chroniques du Chevalier Errant. L’histoire suit Ser Duncan le Grand (interprété par Peter Claffey), un chevalier venant des bas-fonds de Port-Réal, et son jeune écuyer Egg (joué par Dexter Sol Ansell). Leur périple les conduit à un tournoi à Ashford, où leur destin prendra un tournant inattendu.

Ici, pas de guerres pour le Trône de Fer ni de complots à grande échelle. L’accent est mis sur la vie des chevaliers errants et les valeurs de la chevalerie dans Westeros. D’après George R.R. Martin, le lancement est prévu pour la fin de l’année.

Source : R.R. Martin