Au milieu des mauvaises nouvelles, Frieren dévoile une très jolie surprise. Bien qu'inattendue, cette annonce devrait plaire à de nombreux fans, surtout si vous aimez cette autre série qui cartonne.

La lumière qui sortira un peu les fans de l'ombre. Il y a quelques jours à peine, les lecteurs de Frieren apprenait une terrible nouvelle ; le manga vient d'entrer en période de pause pour une durée indéfinie. Bien sûr, la raison est noble : préserver la santé des deux auteurs, qui rencontrent actuellement des difficultés. Dès lors, il faudra faire preuve de patience pour découvrir la suite. Néanmoins, l'elfe et ses compagnons ont une jolie surprise pour les joueurs !

Jamais vous n'auriez attendu Frieren ici

L'amitié entre des mangas et anime est très courante dans le milieu. Même si une certaine rivalité existe quand il s'agit de dominer les audiences, cela n'empêche pas une bonne entente. Ces dernières années, deux titres se tirent la bourre sur Crunchyroll, à savoir Frieren et Solo Leveling. Tous deux affichent des notes vertigineuses, attestant d'un accueil plus qu'enthousiaste de la part du public. Pour autant, cela de ne les empêche pas de s'offrir une collaboration.

En effet, c'est la grande nouvelle qui vient de tomber : « Frieren va rencontrer Sung Jinwoo » dans Solo Leveling Arise ! Le jeu mobile accueillera l'univers né de l'esprit de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe pour un crossover surprise qui donnera lieu à un chapitre spécial.

Les détails sur le contenu sont encore un mystère. Mais il semblerait que les héros de Yamada et Abe fassent leur apparition comme personnages jouables ou compagnons de cet action-RPG. De fait, le site officiel indique que la collaboration mettra en scène « Frieren, Fern et Stark dans leur forme de chasseurs ». S'inviteront-ils dans le monde de Sung Jinwoo ou serait-ce lui qui pénétrerait dans le leur avec des donjons qui s'inspirerait du manga ?

La réponse arrivera bien assez vite ! La rencontre entre les deux univers est prévue pour le 23 octobre 2025. Pour le moment, il n'est pas indiqué si ce chapitre sera également disponible dans la version console du jeu, Solo Leveling Arise Overdrive, qui sortira le 17 novembre prochain.