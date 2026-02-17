Il y a encore quelques années, le nom de Frieren ne disait sans doute pas grand-chose aux amateurs de mangas. Et pourtant, plus le temps passe, et plus le shōnen écrit par Kanehito Yamada gagne en popularité. Il faut dire aussi que ce dernier a pu compter sur une adaptation en anime dont la saison 1, diffusée chez Crunchyroll et Netflix de septembre 2023 à mars 2024, a connu un succès retentissant. Forcément, les fans étaient donc impatients à l’idée de pouvoir découvrir la saison 2, même si une mauvaise nouvelle vient tout juste de tomber.

Une petite déception pour les fans de Frieren

En effet, alors que Frieren vient tout juste d’entamer la diffusion de sa seconde saison, officiellement lancée le 16 janvier dernier, il apparaît d’ores et déjà que les spectateurs vont devoir prendre leur mal en patience avant de pouvoir en découvrir le sixième épisode. Car à l’instar de Jujutsu Kaisen, qui a récemment annoncé un petit hiatus d’une semaine dans sa diffusion, Frieren a visiblement lui aussi décidé de faire l’impasse sur la date de 20 février. Rendez-vous le 27 février prochain, donc, pour pouvoir découvrir ce que vous réserve l’épisode 6.

Et une chose est sûre : l’attente en vaudra probablement la peine. Car si les fans de Frieren seront sans aucun doute nombreux à regretter l’absence d’un nouvel épisode cette semaine, c’est en réalité pour mieux permettre à Madhouse de préparer le lancement d’un nouvel arc narratif, à savoir celui de la Divine Révolte. Un arc qui, comme le savent déjà les lecteurs du manga, promet d’ores et déjà son lot d’action pour l’anime, tandis que Frieren affrontera un redoutable démon en plein cœur des régions nordiques.

© Madhouse / Kanehito Yamada et Tsukasa Abe

De quoi, on l’espère, prolonger le succès de cette seconde saison donc, qui bénéficie pour l’instant d’un accueil tout aussi élogieux que la première. Et il suffit de voir le classement que lui réservent les fans d’animes sur le site My Anime List pour s’en rendre compte. C’est simple : la saison 2 de Frieren n’est devancée que par la saison 1, ce qui appuie la place de l’œuvre de Yamada dans le paysage actuel des animes. En attendant, retrouvez les cinq premiers épisodes, qui couvrent la fin du Tome 7 et les chapitres 66 à 70 du Tome 8, sur Crunchyroll.

Source : GamesRadar+