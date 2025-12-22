Le manga phénomène Frieren reviendra prochainement sur nos écrans. Sauf que la saison 2 risque de décevoir son public sur un point, ça vient de se confirmer.

C'est encore un coup dur pour les fans de Frieren. Après le manga, c'est au tour de l'anime de voir la déception poindre. Du moins, une récente découverte à propos de la saison 2 risque-t-elle d'en déconcerter certains. Il faut dire que la saison 1 avait habitué à autre chose, si bien que les fans en espéraient autant. Mais il semble bien qu'il faille déjà se faire une raison. Explications.

Une peur qui se concrétise pour la saison 2 de Frieren

Madhouse a une nouvelle fois frappé fort avec l'anime Frieren. Le studio qui se cache derrière des productions comme Parasite, Trigun ou encore le remake de Hunter x Hunter s'est attaqué à l'adaptation du manga phénomène de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. Une fois de plus, ce fut une réussite acclamée par des notes de haute volée pour la saison 1. Dès lors, les fans attendent impatiemment la suite. Mais un revers risque de les déstabiliser.

L'internaute Sugoi Lite, leaker spécialisé dans les anime, a dévoilé le pot-aux-roses. Il semblerait que la diffusion de la saison 2 de Frieren soit planifiée sur 10 semaines. À raison d'un épisode par semaine, cela voudrait dire que cette nouvelle partie de l'adaptation ne contiendrait que 10 épisodes, contre 28 pour la première saison. Une diminution qui va attrister les fans à coup sûr.

Devant reprendre les événements à la suite de ceux des précédents épisodes, la saison 2 de Frieren couvrira le manga après le chapitre 60. Madhouse devrait alors nous proposer sa version des arcs des voyages nordiques et même de la révolte divine. Il pourrait même commencer à préparer le terrain pour le très attendu arc de Golden Land. Les fans le découvriront très bientôt de toute façon puisque le retour de la série est prévue pour le mois de janvier 2026, sur Crunchyroll notamment.