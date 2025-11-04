Ce sont les fans de Frieren qui vont être ravis ! Cependant, il leur faudra être rapides s'ils veulent être certains de faire l'acquisition de ce collector très prisé.

Déjà indispensable pour tous les fans. La série phénomène Frieren a fait forte impression sur la plateforme Crunchyroll. Les notes du public sont tout bonnement dithyrambiques. Dès lors, beaucoup auront sûrement envie de voir et revoir la saison 1 à volonté. Ça tombe bien, le nouveau collector va le permettre et a en plus de quoi remplir votre collection de beaux objets. Il sort aujourd'hui, c'est le moment de craquer.

Le collector de la saison 1 de Frieren est disponible

Frieren a conquis tout le monde avec son histoire particulièrement touchante. On y suit le voyage d'une elfe qui, des décennies après mené de grandes batailles, retrouve ses compagnons d'époque. Or, si eux ont vieilli, elle n'a pas pris une ride. Ses regrets de ne pas avoir davantage profité d'eux l'entraîne dans une quête à la découverte de l'être humain, entre souvenirs doux-amers et nouvelles rencontres.

L'adaptation du shōnen de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe a été une véritable révélation. En une seule saison, Frieren est devenu l'un des animes les mieux notés de l'histoire, trônant aux côtés de titres aussi cultes que L'Attaque des Titans, Dragon Ball Z, Death Note ou encore Hunter x Hunter. Entre le scénario finement retranscrit et la réalisation soignée du studio Madhouse, qui signe justement les deux derniers titres cités ci-avant, les fans ont été touchés par cette histoire profondément humaine.

Alors, pour prolonger le plaisir, Crunchyroll a annoncé la sortie en physique de la saison 1 de Frieren. Pour l'occasion, l'éditeur a produit un collector qui regroupe dans un coffret Blu-ray les 28 épisodes. Il comprend en plus un livret de 148 pages, une figurine acrylique, sept Shikishi, une étiquette à bagage, trois cartes postales et sept planches de stickers. Le tout est réuni dans une fausse valise que les fans reconnaîtront immédiatement. Passez commande dès maintenant dans les boutiques spécialisées ou chez les gros revendeurs :

© Crunchyroll.