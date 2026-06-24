L'univers magique de Frieren s'apprête à s'offrir une virée surprise dans un jeu vidéo hyper populaire. On vous dévoile les premiers détails sur cette rencontre imminente.

Ça fait maintenant plus de 250 jours que le manga Frieren est en pause. Une triste situation pour les lecteurs, qui restent compréhensifs du fait des problèmes de santé des auteurs évoqués. Dans l'attente d'une reprise encore indéterminée, les fans se préparent déjà au panel qui se tiendra à l'Anime Expo en juillet. Mais, juste avant cela, un événement vient d'être annoncé en collaboration avec un jeu ultra-populaire.

Frieren s'offre une nouvelle collaboration cet été

Avant la mauvaise nouvelle, les fans de Frieren ont pu découvrir la saison 2 début 2026. Mais ce n'est pas le seul événement autour de la franchise cette année. Une surprise vient tout juste de se révéler. Il s'agit d'un crossover inattendu avec le jeu-service Summoners War Sky Arena, de l'éditeur coréen Com2uS.

Pour le moment, Com2uS, le studio derrière le phénomène Summoners War, n'a pas encore dévoilé tous les détails de cette collaboration événement. Toutefois, on connaît déjà les 5 personnages de Frieren Beyond Journey's End qui prendront part aux combats avec leurs animations spéciales :

Frieren

Fern

Stark

Übel

Himmel (invocation gratuite)

En plus de cela, Com2uS prévoit de vous faire des cadeaux pour marquer le coup. Un coupon vous permettant d'obtenir des récompenses in-game est déjà mis en place. Ce code coupon gratuit est valable jusqu'au 1er septembre 2026, 16h59 dernier délai (heure française). Pour en bénéficier, il suffit de vous rendre sur le site prévu à cet effet :

Choisissez votre serveur selon votre localisation

Rentrez votre IDHive (que vous trouverez sur votre profil dans Summoners War)

Saisissez le code du coupon suivant : SWXFRIEREN2026

Validez l'utilisation du coupon.

Si vous ne le connaissez pas encore, Summoners Wars Sky Arena est un jeu de combat stratégique au tour par tour. Le concept repose sur les affrontements de monstres, rappelant quelque peu Pokémon dans un version plus fantasy. Disponible depuis 2014, le jeu est accessible sur iOS et Android. Une version PC a même vu le jour en 2024. Et pour ce qui est de ce qui nous intéresse aujourd'hui, retenez bien la date : l'événement collaboratif avec Frieren débutera le 29 juin 2026.