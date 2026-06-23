La série Fallout promet de changer de décor avec sa saison 3 et devrait même explorer des régions complètement inédites à la licence. Les fans devraient être surpris.

Véritable succès sur Prime Video depuis son lancement, la série Fallout reviendra bientôt avec une troisième saison très attendue. La star Ella Purnell n'en a pas fini avec Lucy, d'autant qu'au terme de la saison 2, il reste encore tout un tas de questions sans réponses et d'intrigues à résoudre. Pour la prochaine virée dans les Terres Désolées, on devrait d'ailleurs voir du pays et peut-être même des choses que l'on n'a encore jamais vues jusqu'ici dans la licence.

La saison 3 de Fallout promet d'être surprenante

Dans les colonnes d'Entertainment Weekly, Todd Howard a confirmé que la production de la saison 3 avait débuté et que le tournage commencerait prochainement. Il a également expliqué que la prochaine saison de Fallout pourrait bien aller au-delà de ce qu'ont proposé les jeux jusqu'ici. « On en avait parlé à la fin de la saison 2, en laissant entendre qu'on allait explorer de nouveaux endroits » affirme-t-il.

Il ajoute également que « l'une des choses que l'on adore dans Fallout, c'est la géographie de son univers. Pouvoir montrer des lieux inédits dans l'univers de Fallout, que les joueurs n'ont jamais vus dans les jeux, je pense que ça va surprendre. » Il faut donc s'attendre à ce que la saison 3 s'éloigne de ce que l'on connaît des jeux pour explorer de nouveaux horizons.

La série ira plus loin que les jeux

ATTENTION SPOILER : si vous n'êtes pas à jour sur la série Fallout, faites demi-tour !

À la fin de la saison 2, on voit notamment que la Goule, interprétée par Walton Goggins, se dirige vers le Colorado, une destination qui n'a jamais été réellement explorée dans les jeux. On espère par ailleurs que d'autres régions pourraient être visitées et pourquoi pas même d'autres pays, sait-on jamais. Outre cette bonne nouvelle qui ravira à coup sûr les fans de Fallout, les cinéphiles quant à eux seront ravis d'apprendre qu'un acteur très apprécié rejoint aussi le casting. Aaron Paul, célèbre pour son rôle dans la série Breaking Bad, fera son entrée dans la série dès la saison 3. D'après Todd Howard, c'est également un très gros fan des jeux Fallout et de l'univers en général.