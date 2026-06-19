Alors que la précédente s'est terminée il y a quelques mois, on a encore des nouvelles officielles pour la très attendue Saison 3 de la série Fallout pour Prime Video.

Terminée en février 2026, la Saison 2 de la série Fallout a laissé les spectateurs quelque peu dans le flou quant à quoi attendre de la Saison 3, notamment concernant Lucy et Maximus, qui ne disposent pas d'objectif clair pour la suite, contrairement à la Goule. En attendant d'en apprendre davantage, cette prochaine saison a déjà refait parler d'elle alors qu'Aaron Paul en a officiellement rejoint le casting, et de nouvelles têtes l'ont officiellement rejoint récemment au sein de l'équipe post-apo.

De nouveaux survivants rejoignent la série Fallout pour sa Saison 3

Si on suspecte que la Saison 3 de la très populaire série Fallout est déjà en chantier, on a pour l'instant peu d'échos à son sujet. En revanche, les nouvelles concernant les ajouts à son casting vont bon train, en témoigne un rapport récent de Deadline indiquant que trois nouvelles personnes se joindront à la fête pour cette prochaine saison, qui plus est a priori pour des rôles récurrents.

Ces nouveaux ajouts au casting de la série Fallout concernent donc Manny Jacinto, qu'on a récemment vu dans la très critiquée série The Acolyte dans le rôle de l'antagoniste principal, ou dans Freakier Friday ; Emily Mortimer, connue pour des rôles dans The Pursuit of Love et Doll & Em, pour lesquels elle a également tenu la casquette de co-réalisatrice et co-scénariste ; et enfin Thomasin McKenzie, connue pour des rôles dans Eileen et JoJo Rabbit.

En parallèle de la révélation de ces trois nouvelles têtes au casting, le rapport de Deadline indique que la Saison 3 de la série Fallout devrait par ailleurs retourner à Los Angeles à partir de ce mois-ci pour démarrer sa production. Il faudra cependant s'armer d'un peu de patience pour en voir plus et qu'elle ne sorte sur Prime Video. Si tout va bien, compte tenu du rythme de sortie des précédentes saisons, il se pourrait toutefois qu'elle arrive au plus tôt fin 2026, mais plus plausiblement courant 2027.

Manny Jacinto, Emily Mortimer et Thomasin McKenzie. Crédits : Deadline

Source : Deadline