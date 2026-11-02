La saison 3 de Fallout viendrait de terminer sa production si on en croit le récent post Instagram de Walter Goggins, l'un des acteurs centraux de la série Prime Video.

Le tournage de Fallout saison 3 serait déjà terminé. Le mois dernier, on comprenait qu'il resterait environ 4 semaines de production et il semblerait bien que ce délai était avéré. L'acteur Walter Goggins, l'interprète de Cooper, a annoncé qu'il avait fini de tourné ses scènes. Dès lors qu'il s'agit de l'un des rôles principaux, c'est qu'on est vraiment sur une fin de production, si tout n'est pas déjà terminé. Et si la suite arrivait plus tôt qu'on ne le pensait ?

Walter Goggins a terminé le tournage de Fallout saison 3

Les équipes de Prime Video aurait donc remballé leur matériel sur le plateau de la saison 3 de Fallout. C'est en tout cas ce que nous fait comprendre Walter Goggins. Dans un post sur son compte Instagram, l'acteur confie avoir retiré le maquillage de la Goule pour la dernière fois pour cette nouvelle vague d'épisodes. Jake Garber, le maquilleur qui se charge justement de transformer l'acteur, a lui aussi annoncé qu'il avait fini son travail pour cette saisoc

Fallout saison 3 aurait donc déjà terminé le tournage de sa saison 3 ou, à défaut, n'en serait pas loin. Le fait que Walter Goggins ait bouclé sa partie est plutôt évocateur. Cela dit, la tournure de son message fait souffler un petit vent de panique chez les fans. Parler d'une « dernière fois » laisserait-il comprendre que ce serait la dernière saison pour le personnage ? Rien de confirmé à ce jour, mais le doute plane désormais. Nous aurons donc la réponse avec la sortie des épisodes sur Prime Video.

Quand sortira la saison 3 sur Prime Video ?

Avec cette fin de tournage actée ou imminente, on peut s'attendre à ce que Fallout saison 3 arrive assez vite sur nos écrans. Il y a encore toute la phase de post-production a réalisé bien sûr, notamment pour les effets spéciaux, la synchro sonore, et même le doublage international. Mais on peut espérer une diffusion en 2027 à présent. Tout dépend si on retrouve un délai plus proche de la première ou de la deuxième saison :

Délai entre tournage et sortie de la saison 1 : 21 mois (renverrait la saison 3 à 2028)

Délai entre tournage et sortie de la saison 2 : 13 mois (permettrait une sortie en 2027)