Le tournage de la saison 3 de Fallout fuite encore. Des images du décor dévoilent une fois de plus des indices plus qu'évocateur sur l'introduction d'un personnage que les fans des jeux seront heureux de retrouver.

Alors que Prime Video n'a encore dévoilé aucune image officielle de la saison 3 de Fallout, la production laisse échapper plusieurs images explicites du tournage. Des passants ont pu photographier des éléments du décor. Or, ces derniers balaient tous les doutes quant au fait que nous allons entendre parler d'un certain Joshua Graham que les joueuses et joueurs de New Vegas connaissent bien.

Joshua Graham revient dans les décors de la saison 3

Découvert dans l'extension Honest Hearts de Fallout New Vegas, Joshua Graham avait marqué les esprits par son histoire pleine de contraste. Sans vouloir trop en dire, les fans du jeu seraient très friand de son apparition potentielle dans la saison 3 de la série Prime Video. C'est bien pour cela que les récents leaks du tournage font des émules.

Rappelez-vous, de précédentes photos volées avaient révélé l'inscription « Joshua Graham Lives » (« Joshua Graham est vivant ») dans les décors. Eh bien, de nouveaux leaks montrent à nouveau cette phrase sur des décors différents. Loin d'être anodine, la répétition de cette récurrence laisse envisager deux choses pour la saison 3 de Fallout :

L'apparition concrète de Joshua Graham

Sinon, des discussions autour du personnage

Fallout nous emmènera à Salt Lake City sur Prime Video

D'autres éléments tendent vers l'entrée en scène de Joshua Graham dans Fallout saison 3. D'autres images du tournage nous aident à localiser les lieux dépeints par les décors. Or, il ne fait plus de doute désormais que certains événements se dérouleront à Salt Lake City, dans l'Utah. Un nouvel indice plus que parlant.

De fait, Salt Lake City a toute son importance dans le DLC Honest Hearts. C'est là que sont établis les New Canaanites. Là encore, nous n'en diront pas plus pour ne rien dévoiler aux téléspectateurs qui ne connaîtraient pas les jeux, mais c'est un élément à ne pas négliger concernant Joshua Graham. Même si la production n'a encore rien confirmé, la saison 3 de Fallout semble déjà plus que prometteuse.