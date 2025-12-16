Si vous n'en pouvez plus d'attendre la saison 2 de la série Fallout, sa plateforme SVOD exclusive qu'est Prime Video a une excellente nouvelle à vous partager.

Après une première saison proprement explosive sortie en avril 2024, le retour de la populaire série Fallout dans une seconde saison sur Prime Video est imminent. Aux dernières nouvelles, c'est en effet pas plus tard que ce mercredi, le 17 décembre 2025, qu'elle doit faire ses premiers pas sur la plateforme SVOD d'Amazon direction New Vegas. Mais celle-ci vient tout récemment de partager une bonne nouvelle à son sujet, du moins aux plus couche-tard d'entre nous.

Annonce explosive de dernière minute pour la saison 2 de Fallout par Prime Video

Forte d'une première saison qui a tout explosé l'année dernière, Prime Video a bien conscience de l'énorme engouement autour de la saison 2 de Fallout à venir. À tel point que, via un communiqué de presse de dernière minute, la plateforme SVOD d'Amazon a annoncé un léger changement dans son programme, mais qui devrait toutefois principalement avantager le public américain.

Prime Video a en effet légèrement avancé l'heure de sortie de la saison 2 de la série Fallout. Ses premiers épisodes débarqueront donc sur la plateforme SVOD d'Amazon le 16 décembre 2025 à 18 heures... heure du Pacifique. Avec le décalage horaire, cela signifie qu'elle arrivera chez nous toujours le 17 décembre 2025, mais à 3 heures du matin. Un peu comme l'horaire pour regarder les Game Awards 2025 en direct, un tel changement d'heure de diffusion ne risque donc pas de changer grand-chose pour le public européen, à moins de vivre la nuit ou d'être particulièrement déterminé.

Quoi qu'il en soit, la seconde saison de la série Fallout va présenter huit épisodes, comme la précédente, dont les deux premiers arriveront demain très tôt le matin chez nous, puis ensuite à raison d'un nouveau chaque semaine. On se revoit donc demain en compagnie de Lucy, la Goule et Maximums à New Vegas, à un horaire plus ou moins tardif selon les dispositions de chacun.

