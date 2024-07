C’est l’une des séries les plus appréciées de ces dernières années (oui, on en fait à peine trop). Fallout est, tout comme The Last of Us, la preuve que les jeux vidéo ont toute leur place sur petits et grands écrans. Pourtant, les adaptations reviennent de très loin, quand on repense aux films d’Uwe Boll ou aux longs-métrages comme Super Mario Bros dans les années 90… ça fait froid dans le dos.

Nous n'avons encore rien vu de Fallout

Mais cette époque est terminée, et c’est tant mieux. Désormais, les créateurs prennent les choses au sérieux et les font bien. Si bien d’ailleurs que, comme The Last of Us, la série Fallout est nominée dans pas moins de 16 catégories aux Emmy Awards. Nous verrons si cette dernière sera récompensée au final, mais la prouesse est tout de même là. Prime Video peut se frotter les mains : sa série est un carton en plus d’être de qualité. D’ailleurs, une saison 2 est en chantier.

La saison 2 de Fallout a été confirmée il y a un petit moment déjà, donc en soi ce n’est pas nouveau. Mais suite à la nomination de cette dernière aux Emmy Awards, les langues se sont déliées concernant son avenir.

Les créateurs de la série, très heureux de voir leur travail reconnu aux Emmys, ont pris la parole dans les colonnes de Deadline se disent tout aussi heureux d’attaquer la saison 2. « Nous avons à peine effleuré la surface du monde de Fallout dans la saison 1 », déclare Graham Wagner, « et avec la saison 2, on a juste l’impression de faire une nouvelle égratignure ».

En d’autres termes, nous allons en découvrir davantage, oui, mais la saison 2 ne devrait très certainement pas être la dernière. On se souvient d’ailleurs que les créateurs évoquent jusqu'à 4 ou 5 saisons possibles sans forcer.

On se revoit bientôt Lucy ! ©Fallout - Prime Video

La sortie de la saison 2 mentionnée, ça arrive très vite !

Si le succès est au rendez-vous, pourquoi pas. Mais pour le moment, on aimerait surtout savoir quand arrivera cette saison 2 de Fallout. Souvent, on se retrouve à patienter des lustres entre deux saisons et l’attente est insoutenable. Pour peu qu’en prime ça se termine sur un cliffhanger ou quelque chose qui rend complètement dingue, comme la fin de la saison 1 de Fallout justement.

Mais rassurez-vous, nous ne devrions pas attendre bien longtemps avant de voir arriver la prochaine saison de Fallout. Toujours dans les colonnes de Deadline, c’est cette fois le patron de toute la partie TV d’Amazon, Vernon Sanders, qui a pris la parole.

L’homme déclare que la saison 2 est en pleine production et que « l’équipe a toujours eu une vision claire et nette, […] on a déjà les scripts en main ». Les choses avancent donc et avancent bien visiblement puisque si Sanders ne s’essaye pas à nous donner une date de sortie, il affirme tout de même que la saison 2 arrive très vite. « Je ne peux pas vous donner de date exacte, mais je pense que tout le monde sera content de la rapidité avec laquelle nous pourrons revenir avec la saison 2. » déclare l’homme.

Une très bonne nouvelle, excellente même. Les créateurs de la série savent où ils vont et rien ne semble pouvoir les freiner. Tant mieux. Sanders continue en affirmant que pour cette saison 2 de Fallout, les équipes vont mettre le paquet et ont placé « la barre très haute en termes de qualité » et qu’elles vont s’assurer que non seulement « la saison 2 soit à la hauteur de la saison 1, mais qu’elle en propose encore plus ».

Source : Deadline