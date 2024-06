C'est ce que les créateurs de la série Fallout, Graham Wagner et Geneva Robertson-Dworet, ont en tout cas avancé dans une récente interview auprès de l'Hollywood Reporter. L'équipe travaillant sur l'adaptation pour Prime Video semble avoir bien fait ses devoirs de préparation, pour le plus grand plaisir des fans.

La saison 2 de Fallout est déjà bien avancée

En avril, la série Fallout a tout emporté dans son souffle radioactif. Il s'agit d'un éclatant succès critique et commercial. Nous savions avant même que la première sorte qu'une seconde serait à prévoir. Avec un recul de deux mois, ses créateurs reviennent sur le nouveau carton en date de Prime Video au micro de l'Hollywood Reporter. S'ils le peuvent, ils envisagent pour l'instant de faire durer l'adaptation sur un minimum de cinq saisons.

Dans un avenir plus immédiat, la saison 2 de la série Fallout est déjà en production, quoique dans un état précoce. Ses créateurs ont toutefois assuré qu'elle « sortira aussi rapidement qu'humainement possible ». Tout d'abord, le tournage se déroulera en Californie, et non à New York. Cela rapprocherait les équipes de leurs domiciles. Le climat devrait également y être plus clément. Les nombreux déserts dans cet état devraient également être propices aux événements de la prochaine saison, puisque c'est dans cette partie des États-Unis que Lucy, Maximus et la Goule continueront leurs aventures postapocalyptiques.

Qui plus est, selon Wagner : « nous avons déjà fait le gros du travail avec la saison 1. Il y a plein de choses que nous avons imaginé, en se disant finalement qu'elles passeraient mieux dans la prochaine. Les sets, les décors, les effets visuels, on a déjà tout ça. Nous sommes donc déjà bien avancés. C'est excitant d'avoir l'opportunité de bientôt montrer tout ce que nous avions mis de côté ». Rendez-vous potentiellement dans le courant de la fin d'année prochaine pour la saison 2 de Fallout sur Prime Vidéo ?