Hier commençait la diffusion de la saison 2 de The Last of Us, la création de HBO. C'est un peu avec elle et les productions sorties autour de 2022-2023 que les adaptations de jeux vidéo ont pris leur essor. Depuis, les projets du genre s'enchaînent et des suites sont déjà très attendues. On pense notamment à la série Fallout, de Prime Video, qui doit prochainement revenir pour une saison 2. La promesse est déjà grande et ce ne sont pas ces dernières déclarations qui vont faire retomber la hype.

La saison 2 de Fallout va encore relever le niveau

Les mondes post-apo ont toujours autant la cote. On le voit bien avec The Last of Us, mais c'est aussi le cas avec la série Fallout. L'univers né il y a presque trente ans chez Black Isle Studios continue de vivre de beaux jours dans le giron de Bethesda aujourd'hui, ainsi que de Prime Video. L'adaptation télévisée dirigée par Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner a connu un beau succès avec une première saison qui lui a valu de remporter le prix de meilleure adaptation de jeu vidéo aux Game Awards en décembre dernier.

La saison 2 de Fallout est donc très attendue des fans, vous vous en doutez. Le comédien Walton Goggins qui interprète Cooper Howard, que vous reconnaîtrez peut-être davantage si on l'appelle “la Goule”, estime que les choses ne peuvent que prendre de l'ampleur à présent que le public est familier avec l'univers.

Dans une interview pour Complex Pop Culture, Goggins assure que la suite de Fallout « atteindra un tout autre niveau ». En l'écoutant, on comprend que c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Alors que les équipes sont plongées dans la saison 2, c'est là que « la véritable magie peut opérer ». L'enjeu va être de rester dans la continuité de la précédente. En même temps, il faut réussir à « s'en éloigner de la manière la plus intéressante qui soit ».

La saison 2 de Fallout est en pleine production. Cependant, aucune date de sortie précise n'a pour le moment été indiquée. Il est à noter que les terribles incendies qui ont ravagé la région de Los Angeles en début d'année ont retardé de nombreux projets. Au regard de ces événements, on comprend qu'il faudra faire preuve de patience.