En attendant de savoir quand arrivera la saison 2 de la série Fallout sur Prime Video, son tournage avance visiblement à un très bon rythme. Les équipes semblent vouloir mettre le paquet pour offrir une suite encore plus marquante qu'une première saison qui avait déjà fait des étincelles. Via de nouvelles images leakées de ses coulisses, on constate en tout cas un énorme souci du détail pour respecter le matériau original qu'est le mémorable New Vegas d'Obsidian Entertainment.

Une saison 2 qui s'annonce de plus en plus comme une adaptation très fidèle de Fallout New Vegas

Via de nombreux leaks récents du tournage de la saison 2 de Fallout, on pouvait déjà s'apercevoir que l'adaptation de Prime Video entend se montrer aussi fidèle que possible aux jeux. Nous avons notamment pu voir la version live-action du Strip de New Vegas, très ressemblante à ce que l'on voit dans le jeu original. Avec les nouvelles images leakées ci-dessous, courtoisie une fois encore de FalloutFilms sur X.com, on remarque que cette volonté se retrouve également dans d'autres décors, et même dans les costumes des habitants du Désert du Mojave.

On peut notamment apercevoir des soldats réguliers de la République de la Nouvelle Californie, mais aussi des troupes des Légions de César, principal antagoniste de la RNC dans le jeu. Le doute est cependant permis quant au fait que certaines images leakées nous présentent des scènes se déroulant dans le présent ou le passé récent, ou encore avant l'apocalypse nucléaire. Rappelons en effet que la saison 2 de la série Fallout proposera, comme la première, une narration alternant entre deux temporalités.

D'un côté, nous retrouverons Lucy, la Goule et Maximus dans leurs quêtes personnelles. De l'autre, nous aurons droit à des flashbacks du monde d'avant la chute des bombes. Nous devrions notamment voir Mr. House, président de RobCo et dirigeant de New Vegas de son vivant. Quoi qu'il en soit, la saison 2 de la série Fallout donne de plus en plus envie de la voir au fil des leaks. Malheureusement, il n'existe aucune date de sortie précise à signaler en l'état actuel. Il faudra donc être patient.









Crédits : FalloutFilms

Source : FalloutFilms sur X.com