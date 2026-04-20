Écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires à travers le monde, Elden Ring est aujourd’hui devenu le plus gros succès de FromSoftware en l’espace de quatre ans seulement. Pas étonnant, donc, que le studio cherche désormais à capitaliser dessus autant que possible, que ce soit à travers la conception d’un DLC majeur, d’un spin-off multijoueur ou même encore d’un portage Nintendo Switch 2 attendu pour 2026. Sans oublier non plus l’arrivée d’une adaptation live-action, qui prend enfin date tandis que sa production débute officiellement.

En effet, comme vient tout juste de nous l’apprendre The Hollywood Reporter, l’adaptation d’Elden Ring réalisée par Alex Garland (28 jours plus tard, Civil War) a aujourd’hui passé une étape importante tandis que son tournage vient tout juste de débuter. Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird et Peter Serafinowicz ont ainsi officiellement rejoint la distribution du film, qui comptait jusqu’à présent la présence de Kit Connor, Ben Whishaw, Cailee Spaeny et Nick Offerman.

Pour l’heure, la nature de leur rôle reste encore à préciser. Néanmoins, une chose est sûre : A24 ne compte visiblement pas faire les choses à moitié avec cette adaptation du hit de FromSoftware, qui pourrait bien être amené à devenir « le projet le plus ambitieux et le plus coûteux jamais entrepris » par la compagnie selon le média américain. On parlerait alors d’un budget dépassant largement les 100 millions de dollars, avec un tournage s’étendant sur une période d’une centaine de jours environ.

Quant à la date de sortie, les fans d’Elden Ring vont malheureusement devoir prendre leur mal en patience pour l’instant, puisque le film n’est pas attendu dans les salles obscures avant le 3 mars 2028. De quoi confirmer, sans doute, l’ampleur du chantier que représente un tel projet, tant pour tout ce qui touche au tournage qu’à la post-production. Cela laissera toutefois largement le temps à A24 de préparer le terrain pour ce qui pourrait bien être voué à devenir l’une des adaptations de jeu vidéo les plus attendues et populaires de ces prochaines années.

Source : The Hollywood Reporter