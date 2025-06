Après le très décevant Duke Nukem Forever en 2011, l'iconique et exubérant personnage fêtait ses 20 ans en beauté en 2016 avec 3D World Tour, une remise au goût du jour complète du légendaire premier opus. Depuis, très peu de nouvelles à se mettre sous la dent pour l'une des franchises FPS les plus badass de l'histoire. Cela devrait toutefois changer dans un avenir plus ou moins proche, mais par un autre biais, à l'instar d'autres licences qui ne donnaient plus de signes de vie concrets depuis plusieurs années.

Duke Nukem veut s'adapter aux tendances modernes

Lancé en 1996, Duke Nukem s'est rapidement imposé comme bien plus qu'un simple « DOOM-like », notamment grâce à son ton très irrévérencieux, incarné de belle manière par un héros pas comme les autres. Malheureusement, la licence a au fil des années grandement perdu de sa superbe, au point de presque disparaître du paysage vidéoludique. À l'instar d'autres franchises quelques peu délaissées de nos jours, il pourrait cependant avoir droit à un retour en grâce... via une adaptation.

Adi Shankar, producteur et réalisateur hollywoodien de son état, à qui l'on doit déjà les populaires adaptations de Castlevania et Devil May Cry en séries d'animation chez Netflix, entend en effet réitérer la performance pour ce bon vieux Duke Nukem. Dans une interview auprès de Esquire, il a en effet confié la bonne nouvelle. « J'ai plusieurs jeux vidéo en production. On me sollicite pour différentes licences et plusieurs entreprises veulent travailler avec moi. J'ai aussi acheté les droits pour Duke Nukem. Pas les droits du jeu, mais pour une adaptation, auprès de Gearbox ».

Outre la saison 2 de la série Devil May Cry, qu'Adi Shankar veut rendre encore plus populaire que le blockbuster Arcane de Riot Games et du studio français Fortiche, l'homme prévoit donc de remettre Duke Nukem sur le devant de la scène via une adaptation. Que celle-ci prenne encore la forme d'une série d'animation, d'un film ou d'un tout autre format reste cependant à déterminer. Quoi qu'il en soit, on surveille de près ce retour du King, en espérant que cela donne des idées à qui de droit sur le plan vidéoludique.

« Long live the King, baby ? » © Gearbox/2K

