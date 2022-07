Si vous avez vu les cinq premières minutes de Dragon Ball Super Super Hero, le studio Toei Animation ne va rien vous faire. Mais si vous avez obtenu l'intégralité du film illégalement ou que vous abritez des passages sur votre chaîne Youtube, cachez-vous. Encore plus si vous vivez au Japon.

Dragon Ball Super Super Hero était vraisemblablement très attendu au point d'avoir explosé les compteurs de téléchargements illégaux. Comme expliqué par CinemaToday (via DB-Z.com), 3000 fichiers du film se sont retrouvés sur la Toile en 10 jours. En comparaison, c'est dix fois plus que Dragon Ball Super Broly. L'engouement est là malgré le fait que le film soit une douche froide pour les fans.

Toei Animation ne reste pas les bras croisés et va intenter des actions en justice chaque fois que nécessaire.

Nous allons continuer d'intenter des actions en justice face à de tels actes, et nous avons déjà discuté avec notre cabinet d'avocats des dommages causés par ce piratage. De plus, nous prenons des mesures en vue de poursuites pénales et civiles. Nous réagissons également en permanence à la surveillance des cinémas et aux demandes de suppression de vidéos mises en ligne illégalement. À l'avenir, nous allons continuer de renforcer notre vigilance.