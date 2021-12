Après le succès commercial de Dragon Ball Super : Broly, le doute n'était guère permis sur la suite que la Toei Animation entendait donner aux aventures de Gokū et ses amis toujours plus nombreux. Après avoir dévoilé une première bande annonce en images de synthèse, le prochain long métrage au titre qui semble faire bégayer les guerriers rendus célèbres pour leurs extravagances capillaires dévoile un nouveau visuel :

Super Hero, au singulier ?

Sans (grande) surprise, cette affiche promotionnelle fait figurer la plupart des personnages dévoilés dans la vidéo d'octobre dernier, puisqu'y figurent l'indispensable Gokū, Bejīta/Vegeta, Pan, Piccolo, ainsi que les nouveaux antagonistes : les mystérieux Gamma 1 et Gamma 2, et les nouveaux dépositaires de l'Armée du Ruban Rouge. Seul Gohan, astucieusement placé au centre du visuel, fait ici sa première apparition. Et quelle apparition !

Les observateurs les plus habiles de la saga Dragon Ball ne manqueront pas de remarquer que chacun de nos héros adopte une pose offensive, prêts à faire feu : entre Kaméhaméha, Masenko, Garlic Hō et Makankōsappō, tout le monde semble mettre la main à la pâte. Quid de Broly, entr'aperçu en octobre dernier ? Pour ça, il faudra repasser... Mais que nos lecteurs se rassurent : la tenue imminente du prochain festival Jump Festa, les 18 et 19 décembre prochains, pourrait être l'occasion d'entre apprendre un peu plus sur Dragon Ball Super : Super Hero. Voilà qui est... super, du coup ?

En attendant de découvrir vos théories les plus folles dans les commentaires ci-dessous, rappelons que Dragon Ball Super : Super Hero (cadeau, celle là) est annoncé pour 2022 au Japon. Et côté jeu vidéo, Bandai Namco a récemment annoncé l'arrivée de Dragon Ball the Breakers, un titre multijoueur asymétrique, pour cette même année 2022.