Si vous ne tenez plus et que vous êtes impatient de découvrir le film Dragon Ball Super: Super Hero, sachez que vous pouvez visionner ci-dessus les 5 premières minutes, attention toutefois aux spoils. Le film entame sa deuxième semaine de projection au Japon et quoi de mieux qu'un petit extrait pour donner envie aux spectateurs ?

Une vidéo qui confirme la 2D et qui spoil

Première information et non des moindres, cet extrait de 5 minutes permet de se rendre compte que le film tourne aussi via une jolie 2D et non uniquement de la CGI. Car rappelons que ce choix artistique de 3D a largement divisé les fan. De fait, cet extrait en particulier de Dragon Ball Super Super Hero n'est pas un hasard. Il va permettre d'aider à convaincre les irréductibles qui jurent uniquement par la 2D. Un joli coup marketing de la part de Toei Animation.

Outre la 2D, la vidéo apporte aussi pas mal d'informations sur le scénario. À vous de faire le choix de la visionner ou non si vous ne voulez pas vous faire spoiler. On peut en apprendre plus sur un certain Dr Gero.

Ce film Dragon Ball bientôt en France ?

Dragon Ball Super Super Hero est visible dans les salles obscures au Japon depuis le 11 juin. En Occident et dans le reste du monde (hors Japon) le film sera disponible notamment via la plateforme Crunchyroll durant l'été. Sans toutefois donner de date précise.