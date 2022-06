Si Dragon Ball demeure une franchise iconique ancrée dans la pop culture, en manga comme en série d'animation, c'est un peu les montagnes russes depuis DBZ avec plus de déceptions que de franches réussites. Où se situe le nouveau film Dragon Ball Super Super Hero qui vient de sortir au Japon ? Dans la catégorie désillusion pour beaucoup. Nos explications en images et spoilers.

Des transformations qui dépitent les fans

Les retours en provenance du Japon sur le film Dragon Ball Super Super Hero arrivent au compte-gouttes et ça polémique déjà sur les réseaux sociaux. Le principal sujet qui fait débat, ce sont les nouvelles transformations de Gohan Adulte en « Final Gohan » et Piccolo en « Orange Piccolo ». La nouvelle coupe de cheveux de Gohan est assez décriée sur la Toile (et on comprend à la vue des images), et pour Piccolo, c'est son teint orangé façon Donal Trump et son physique qui interpellent grandement et laissent les fans grandement dubitatifs. La multiplication des transformations apparaît également comme un sujet qui fâche.

Même Cell Max, en version rouge, qui est un méchant emblématique, semble friser le ridicule sur les images en fuite.

Dragon Ball Super Super Hero, c'est pas super super

Le youtubeur Marty Japan, spécialiste de la franchise et collectionneur, est un brin dépité dans sa réaction à chaud. Mais aussi dans sa critique où il pointe une CGI inégale par exemple, ce qui tend à faire sortir du film par moments.

Si je ne parle pas, c'est qu'il y a une raison, ils ont tué mon Dragon Ball. Je suis arrivé à un stade où j'arrive plus à suivre. Alors Dragon Ball Super, je suis ultra tolérant, mais là je peux plus suivre. J'ai beaucoup beaucoup de mal, ils ont tué mon Dragon Ball. Y'a trop de fan service, et ce fan service là en fait, prend le dessus sur tout et ils auraient pas dû faire ça.

Même s'il lui est arrivé de passer un très bon moment, comme le twittos Ryo Saeba, les deux s'accordent sur un fan service là encore bancal et une fin qui vaut le détour. Mais pas pour les bonnes raisons. Des retours amers alors qu'Akira Toriyama, le papa de la série, a participé au projet. Un dénouement peut-être logique puisque depuis des années maintenant, la franchise peine à réunir autant qu'à la grande époque. Dragon Ball Super étant déjà de base critiqué.

Mais les spectateurs sont au rendez-vous

Avant d'être déçus, il faut voir le film. Selon DB-Z.com, Dragon Ball Super Super Hero est à la première place du box-office avec environ 4,8 millions d'euros engrangés. Plus de 500 000 spectacteurs ont déjà assisté à une projection.

De votre côté, les leaks et retours vont-ils vous empêcher de voir le film ? Etiez-vous intéressés à l'origine ou la franchise vous a-t-elle perdu en route depuis longtemps ? Dites nous tout en commentaires.