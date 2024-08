La mort le 1er mars 2024 du légendaire Akira Toriyama à l'âge de 68 ans a en effet sérieusement impacté la production du manga Dragon Ball Super. Son actuel créateur, Toyotaro, s'est toutefois fendu récemment d'une déclaration rassurante en ce sens.

Le combat de Dragon Ball Super n'est pas encore terminé

En mars dernier, nous avions droit à un aperçu du chapitre 103 de Dragon Ball Super. Mois qui coïncidait hélas avec la mort du père de ce manga mythique, Akira Toriyama. La production du manga a par la suite été mise en pause indéfiniment, le chapitre suivant prévu en avril ayant manqué son créneau de parution sur V Jump. Depuis, Goku et ses amis faisaient profil bas. Son créateur, Toyotaro, a toutefois récemment redonné des signes de vie, avec une déclaration rassurante pour la suite.

Dans le cadre d'une communication via WDBN sur le site officiel Dragon Ball, l'élève d'Akira Toriyama semble avoir repris du poil du Saiyen. Il confirme ainsi que le manga Dragon Ball Super est toujours bel et bien vivant, et que la production des futurs chapitres reprendra bientôt. « Je ne vais pas m'arrêter là ! Je prévois d'imaginer encore plein de combats excitants pour les fans ! J'espère donc que vous continuerez à suivre mon travail », a déclara Toyotaro.

Reste maintenant à savoir quand exactement ladite production reprendra. Pour l'instant, aucune annonce concrète à relever en ce sens. Il faudra pour cela attendre une date officielle de la part de Toyotaro, Toei Animation ou V Jump, où le manga devrait par la suite reprendre son cycle de parution mensuel. D'après les derniers bruits de couloir, il serait question pour Dragon Ball Super d'une nouvelle histoire, s'intéressant notamment à Gevo, le fils du Dr. Gero, et donc à un potentiel retour des cyborgs et de l'iconique Armée du Ruban Rouge. En attendant, la série Daima centrée sur un Goku bien plus jeune est toujours attendue courant octobre 2024.

Source : SupaChronicles sur X.com