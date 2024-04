Dragon Ball, l'œuvre culte de feu Akira Toriyama, est revenu sur le papier en 2015, grâce à Dragon Ball Super. Cette suite directe à l'arc Boo, dessinée et scénarisée par Toyotarō, met de nouveau en scène Goku et ses amis avec des transformations toujours plus phénoménales !

Pour rester fidèle à l'univers originel, Toyotarō travaillait sous la supervision de Toriyama lui-même. Dès lors, la disparition récente mangaka a eu un impact inévitable sur DBS. Ainsi, le manga est resté en suspens sur le chapitre 103, pour une pause indéterminée. Mais une source officielle nous donne enfin des nouvelles !

Dragon Ball Super s'échauffe pour la suite

Parfois critiqué pour son excès de transformations colorées ou pour ses animations bas de gamme signée Toei Animation, Dragon Ball Super ne fait pas l'unanimité. Pour autant, Goku, Vegeta, Gohan et consort ont toujours une place particulière dans le cœur des fans, alors comment ne pas continuer à suivre leurs affrontements ?

À ce titre, la pause du manga fait ressentir son absence dans nos lectures. Jusqu'à présent, un nouveau chapitre été publié chaque mois dans le magazine V Jump. Mais, ces dernières semaines, DBS n'apparaissait qu'à travers de nouvelles images du jeu vidéo Dragon Ball: Sparking! Zero. Alors réjouissons-nous, car les dessins de Toyotarō devraient bientôt être de retour.

Le site officiel de Dragon Ball a effectivement communiqué à propos des nouveautés à venir au sujet de la franchise dans le V Jump Super-Sized de juin. Ce faisant, il annonce que DBS reviendra, et ce pour raconter « une nouvelle histoire ». Sans indiquer de fenêtre de sortie, il précise dans le même temps que les fans auront de quoi patienter.

De fait, le magazine proposera du « contenu original » du mangaka pour accompagner l'arc SUPER HERO. Apparemment, ce contenu se décomposera en plusieurs parties. La première se consacrera à la légendaire Armée du ruban rouge, « de ses membres et machines aux cyborg qu'elle a créés ».

© Toyotarō.

Le site nous donne un premier aperçu avec un dessin du personnage de Gevo, le fils du Dr Gero en personne qu a inspiré l'apparence de C16. Le personnage a été introduit pour par Toriyama lui-même dans les éditions Full Color du manga. Mais ce n'est que dans Dragon Ball Z: Kakarot que nous avons découvert son nom. Alors voilà qui annonce une plongée détaillée et enthousiasmante dans le lore de Dragon Ball !