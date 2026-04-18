Les fans français de Dragon Ball attendaient impatiemment son arrivée. Cette nouvelle pièce de collection arrive la semaine prochaine, ne passez pas à côté.

L'univers de Dragon Ball a encore une place de choix dans le cœur des amateurs de manga. Œuvre culte portée par le trait et l'humour de feu Akira Toriyama, elle s'est imposée comme une référence qui influence encore les auteurs aujourd'hui. C'est pourquoi ce nouveau collector plaira tout particulièrement aux fans les plus curieux. Puisque la sortie est imminente, soyez sûr d'avoir votre exemplaire le jour J en profitant des précommandes.

Un collector digne des Super Saiyan pour les fans français de Dragon Ball

Apprêtez-vous à retrouver la Team Z et toute l'histoire de Dragon Ball dans un livre d'anthologie. La maison d'édition Glénat va très bientôt vous replonger dans l'univers mythique d'Akira Toriyama grâce au « super artbook » annoncé pas plus tard qu'à l'été 2025. Initialement prévu pour le mois de novembre dernier, il est finalement par la case report. Mais ça y est, l'attente touche à son but.

Moins d'un an après, le jour de la sortie approche. Déjà disponible dans plusieurs pays, Dragon Ball : Le super artbook débarque enfin en France. Avec ses 240 pages, il vous offrira une immersion totale dans l'œuvre de Toriyama sensei. Au programme, une revue en couleurs des premières pages des aventures de Goku et Bulma jusqu'aux croquis du maître lui-même pour le film Battle of Gods.

C'est ce mercredi, le 22 avril 2026, que sortira enfin le Super artbook Dragon Ball. Après un retard de quelques mois, les fans vont certainement se l'arracher. D'autant plus qu'il sagit d'un volume inédit en France qui comporte une interview exclusive d'Akira Toriyama, disparu en 2022. Cela dit, il y a bien un moyen de vous assurer une arrivée day one chez vous. Il est encore temps de précommander ce bel ouvrage Dragon Ball en librairie ou directement en ligne via les principaux revendeurs :

© Glénat.