Quand reverrons-nous Dragon Ball Super ? Avant la reprise concrète du manga, l'auteur et l'éditeur ont une surprise pour les fans mais ce n'est pas vraiment ce qu'ils espéraient.

Bien que Dragon Ball compte bien des fidèles parmi ses fans, l'attente commence à être longue. Pas de retour de DB Super en 2025. Beaucoup espèrent dont avoir droit à la suite du manga en 2026. Justement, le mangaka Toyotarō redonne enfin des nouvelles aux fans. Un premier projet le remet sur les rails, mais ce n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que certains auraient aimé.

Une belle nouveauté pour Dragon Ball, mais pas celle espérée

Cela fait deux ans que les lecteurs de Dragon Ball Super se languissent de découvrir la suite. La disparition d'Akira Toriyama en mars 2024 a en effet précipité la parution du manga dans une pause à durée indéterminée. Toyotarō, devenu le principal mangaka de la série, a bien dévoilé un chapitre spécial en février 2025, mais rien depuis. Du moins, jusqu'à présent.

Ainsi, En effet, Toyotarō a repris du service dernièrement pour une occasion spéciale. Il a en effet travaillé sur un chapitre bonus de Dragon Ball pour la sortie d'une nouveauté qui plaira aux collectionneurs. Cette histoire inédite est incluse dans le livre d'histoire qui accompagnera la figurine articulée Son Goku “En avant l'aventure”, fabriquée par S. H. Figuarts.

Ainsi, Toyotarō a pensé un petit combat entre Vegeta et Goku, ce dernier revêtant la même apparence que la figurine. Or, celle-ci est à l'effigie d'une rare illustration de Toriyama. Elle montre le Saiyan dans une tenue inspirée de la tenue traditionnelle du Roi Singe de La Pérégrination vers l'Ouest. Celle-ci a inspiré en partie le lore de Dragon Ball. Elle avait été réalisée pour le Slogan Grand Prix du Weekly Shonen Jump n°23 en 1989.

C'est une pièce ce collection intéressante pour les fans de la première heure. Puis, l'ajoute d'un manga court, même de trois pages, est toujours appréciable. Seulement, on est encore loin de la reprise tant espérée de Dragon Ball Super. Une petite déception, donc. Cela dit, il y a quand même une bonne nouvelle à ce propos. Toyotarō a changé sa biographie sur son compte X (anciennement Twitter) par cette phrase : « Tout est prêt pour le retour de la série ». Il ne reste plus qu'à patienter (encore).

Capture d'écran en date du 24 mars 2026. © Gameblog.