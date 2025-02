Les pauses dans le monde du manga, c'est monnaie courante. Les exemples ne manquent pas et les fans doivent bien se faire une raison. Cependant, qui dit pause, dit aussi reprise ! On le voit régulièrement avec One Piece. De façon plus exceptionnelle, nous avons également assisté au retour royal de Hunter x Hunter. Tant qu'on est dans les grandes licences, une autre s'apprête aussi à reprendre le cours de sa publication. Il s'agit de nulle autre que Dragon Ball Super, avec un chapitre 104 qui promet quelques révélations.

Que se passe-t-il dans le chapitre 104 de Dragon Ball Super ?

Après quasiment un an d'absence, Toyotaro nous livre enfin les nouvelles planches de Dragon Ball Super. Nous en sommes donc au 104ᵉ chapitre, on peut vous dire qu'il a de quoi plaire aux fans du duo Trunks-Goten ! De fait, les fils de vegeta et Goku sont toujours aussi inséparables et une de leurs mésaventures va les conduire à suivre les traces d'un de leurs aînés...

Le nouveau chapitre de Dragon Ball Super évoque un épisode durant lequel Trunks et Goten assistent à un sauvetage par un super-héros de la ville : Clean God. Avec sa cape, sa musculature et son identité secrète, ce héros à tout pour faire briller les yeux de nos jeunes combattants. Tous deux impressionnés, les voilà qu'ils s'imaginent à leur tour en justiciers !

Cependant, ils n'imaginent pas une seconde qui se cache vraiment sous le masque du héros masqué. Pourtant, c'est quelqu'un qu'ils connaissent très bien. En effet, les cases du chapitre 104 de Dragon Ball Super montre le fameux Clean God retirer son costume une fois en lieu sûr, visiblement chez M. Satan. Vous l'avez bien deviné : ce n'est autre que ce bon vieux San Gohan, le frère aîné de Goten, qui a de nouveau choisi d'endosser une cape de justicier, des années après avoir incarné le rôle de Great Saiyaman.













Leak du chapitre 104 de Dragon Ball Super. © DBHype

Un chapitre qui parlera aux fans de DBS Super Hero

La suite de Dragon Ball Super fait un écho tout particulier au film Dragon Ball Super: Super Hero. De fait, le film tourne autour du Dr. Hedo, le petit-fils du Dr. Gero, célèbre membre de l'armée du Ruban Rouge. Tout comme son père en son temps, il est devenu chercheur et a créé deux androids inspirés... de Clean God !

De fait, Hedo a lui aussi été marqué par les actes de ce héros masqué. Mais, sans le savoir, il a donc créé des personnages en prenant pour modèle le fils de celui qui a anéanti l'armée du Ruban Rouge, à savoir San Goku. Plus encore, le binôme formé par Gamma 1 et Gamma 2, les deux androids, rappelle maintenant sans mal celui que Goten et Trunks ont créé eux aussi. Voià tout un tas d'éléments qui viennent renforcer les liens entre le film Dragon Ball Super Super Heros et le manga !

Leak du chapitre 104 de Dragon Ball Super. © DBHype