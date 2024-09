Après un dernier trailer mettant bien les choses en perspective pour Dragon Ball Daima, nous avions déjà eu droit à un début de réponse quant à sa date de sortie. Cette fois, c'est Yuichi Nakajima, directeur de la programmation chez Toei Animation, qui précise tout cela pour le retour en enfance de Goku et les autres.

Dragon Ball Daima confirmé pour très bientôt

Dans sa dernière bande-annonce en date, Dragon Ball Daima nous donnait rendez-vous courant octobre 2024 pour faire ses premiers pas. Pour rappel, il s'agit d'une toute nouvelle série en parallèle à Super, qui est pour l'heure en pause côté manga, suite à la tragique disparition du légendaire Akira Toriyama. Nous y suivons Goku et tous les autres redevenus enfants en raison d'un souhait adressé aux sept boules de cristal. Contrairement à Dragon Ball GT, tout le monde est cette fois logé à la même enseigne, et pas seulement l'élève de Tortue Géniale.

Cette série dirigé par Aya Komaki et Yoshitaka Yashima, avec un script écrit par Yuuko Kakihara entend donc proposer une nouvelle dynamique, avec Katsuyoshi Nakatsuru chargé du design des personnages. Le tout est toujours chapeauté par Toei Animation. C'est d'ailleurs sont directeur de la programmation, Yuichi Nakajima, qui confirme enfin la bonne nouvelle : la production de tous les épisodes (plus d'une vingtaine) de Dragon Ball Daima est terminée, avec une sortie prévue le 11 octobre à travers le monde.

Soit le même jour que la sortie d'un certain Dragon Ball Sparking Zero sur PC, PS5 et Xbox Series. Les fans du shonen légendaire imaginé par feu Akira Toriyama seront donc bien servis le mois prochain. Concernant Daima, la chose devrait être confirmée officiellement avec la sortie d'une nouvelle bande-annonce prochainement, toujours avec l'iconique Masako Nozawa pour interpréter Goku. Ne reste donc qu'un petit mois à attendre pour le retour en enfance à plus d'un titre de l'univers Dragon Ball. Reste toutefois à confirmer à quelle heure et sur quelle plateforme le tout sera diffusé chez nous. Au Japon, cela passera en tout cas par Fuji TV.

Source : SupaChronicles sur X.com