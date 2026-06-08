Disney+ ajoute plusieurs nouveautés cette semaine, principalement des séries. Dans le lots il y a de l'inédit mais aussi le retour attendu d'une série que beaucoup d'abonnés apprécient.

Disney+ continue de charger son catalogue en nouveautés et va faire le plein de séries dans les prochains jours. Pas de films donc, mais le retour de plusieurs programmes appréciés, et plusieurs nouveautés inédites. Même les plus petits seront aux anges cette semaine. En revanche, si vous voulez voir des longs-métrages, il faudra jeter un œil à ce qui est déjà disponible dans le catalogue comme les grands classiques du cinéma des années 30 fraichement sortis depuis le début du mois, ou encore tout ce qui a débarqué au mois de mai 2026.

Les séries Disney+ de la semaine du 8 au 14 juin 2026

Malheureusement pas de nouveaux films cette semaine, il faudra se contenter de ce qui est déjà disponible et attendre la semaine suivante. En revanche, Disney+ ajoute plusieurs séries dans les prochains jours. Ce sera l'occasion de découvrir 911 Nashville, nouvelle entrée de la célèbre saga 911 lancée par Ryan Murphy. On va y suivre différents corps des secours du quotidien qui devront faire face à des situations parfois extrêmes ou inhabituelles.

On pourra également noter le retour de la série Good Trouble, une série tantôt touchante, tantôt dramatique, qui a fait mouche dès sa première saison et continue de séduire un vaste public. Elle s'est terminée avec sa saison 5 il y a peu et cette dernière arrive enfin sur Disney+. Les fans pourront y découvrir la conclusion de l'histoire de cette bande d'amis qui ont tenté leur chance à Los Angeles.

Enfin, Dragon Striker fera son entrée sur Disney+, une série d'animation qui nous raconte l'histoire d'un jeune fermier qui se découvre des pouvoirs exceptionnels et finit par rejoindre une école d'élite pour développer ses pouvoirs.

Les plus petits seront également ravis de retrouver Mickey dans de nouveaux courts-métrages, mais aussi tout l'univers Marvel dans la nouvelle série Iron Man et ses Amis Incroyables.

8 juin Alice et Steve Les plus belles destinations avec Antoni Porowski

10 juin 911 Nashville - saison 1 Dragon Striker

12 juin Iron Man et ses amis incroyables Les court-métrages de Mickey+

17 juin Good Trouble - saison 5



Bande-annonce en anglais de 911 Nashville qui sera disponible en français sur Disney+

Source : Disney+