Cette semaine, Marvel a annoncé une vague de licenciements au sein de l'entreprise, touchant de nombreux membres de l'équipe de développement visuel. Parmi eux, le départ surprise d'un de ses esprits créatifs les plus influents, présent au sein du studio depuis 16 ans. Très vite, les fans ont exprimé leur choc face à cette décision, qui pourrait radicalement transformer le MCU à l'avenir.

Marvel fait une Thanos dans la vraie vie, avec des répercussions choc

Dans le cadre des licenciements massifs récemment initiés par la Walt Disney Company sous la direction du nouveau PDG Josh D’Amaro, plus de 1 000 personnes ont perdu leur emploi, notamment au sein de la division Marvel. Parmi cette vague massive de licenciement, on compte notamment un membre éminent de l'équipe artistique, en poste depuis 16 ans, dont l'art a massivement influencé l’orientation du MCU pendant la majeure partie de son existence : Andy Park.

Sa première mission pour Marvel Studios a été de travailler sur Captain America : The First Avenger. Andy Park a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, au grand dam de nombreux fans. « C'est la fin d'une époque. 16 ans chez Marvel, plus de 40 films et séries, dont 15 en tant que directeur du développement visuel. J'ai eu la chance de diriger et de collaborer avec les meilleurs artistes du secteur du divertissement. Ce fut un honneur immense de faire partie de l'équipe qui a contribué à créer l'univers visuel du MCU. Alors que je passe mes derniers mois ici, je languis désormais la liberté créative d'un nouveau départ ».

Mais que cela signifie-t-il pour l'avenir de Marvel en général ? Il semblerait que le studio n'engagera désormais que des freelances au cas par cas. Même si cela chagrine les fans, un tel choix est probablement moins pire que l'alternative qui reviendrait à utiliser l'IA pour créer les concepts artistiques. Alors que cette technologie très controversée commence à prendre de plus en plus de place au sein de l'industrie au sens large, et plus précisément celle du divertissement, on espère que Marvel ne prendra pas un tel virage alors que sa réputation n'est clairement plus aussi prestigieuse que 10 ans auparavant, avec ou sans Andy Park.

Source : X.com