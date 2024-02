Découvrez l'agenda de toutes les nouveautés Disney+ du 5 au 11 février 2024 avec un long-métrage qui pioche dans le casting de la série The Last of Us.

Après une première semaine extrêmement timide, Disney+ continue de distribuer avec parcimonie ses maigres nouveautés de février 2024. En effet, ce mois-ci, plus que les autres, les économies voulues par Bob Iger se ressentent avec un nombre de sorties bien faible. Une sélection plus mince que chez les concurrents Netflix et Prime Video malheureusement. Il n'y aura pas de pépite Pixar pour les prochains jours, mais de gros programmes inédits pour la plateforme de la firme aux grandes oreilles.

Les films Disney+ du 5 au 11 février 2024

La semaine dernière, les sorties Disney+ de la semaine étaient très peu nombreuses, étant donné qu'il n'y a eu que le nouveau court-métrage SparkShorts de Pixar : Soi-même. Et les abonnés ne seront pas plus gâtés du 5 au 11 février 2024 puisque les nouveautés films ne comportent qu'un ajout. Il s'agit cependant d'un long-métrage inédit avec Nico Parker (série The Last of Us) et l'excellentissime Woody Harrelson (Tueurs nés). Une réalisation de Laura Chinn (Florida Girls) dans laquelle Doris (Nico Parker) va nouer une amitié rocambolesque avec Paul (Woody Harrelson), un activiste fantasque rencontré dans un établissement spécialisé où a été placé le frère de l'adolescente. C'est une exclusivité Disney+ qui sera disponible dans la section « Star » le 9 février 2024.

Les films de la semaine 6

Suncoast (9 février)

Les séries du 5 au 11 février 2024 (S6)

Autre exclu Disney+, mais du côté des séries cette fois, avec Black Cake. Une adaptation du roman homonyme, sorti en 2022, écrit par Charmaine Wilkerson. Byron et Benny, orphelins après le décès de leur mère à la suite d'un cancer, vont recevoir une clé USB contenant des révélations sur leur famille et leurs origines. « À la fin des années 1960, une jeune femme, Covey, disparaît en mer au large des côtes de la Jamaïque. Il est à craindre qu’elle se soit noyée après avoir pris la fuite suite au meurtre de son mari. De nos jours, en Californie, une veuve, Eleanor Bennett, perd sa bataille contre le cancer. Elle laisse à ses deux enfants, Byron et Benny, avec qui elle était en froid, une clé USB contenant le récit inédit de son émigration aux États-Unis. Cet enregistrement va remettre en question tout ce qu’ils pensaient savoir sur leurs origines familiales ». À voir seulement sur Disney+ à partir du 7 février prochain.

Eureka !, la série d'animation pour les enfants - 3 à 6 ans -, arrive sur Disney+ en France. On suivra les pérégrinations d'une jeune créatrice dont les inventions ont pour objectif d'améliorer le monde, mais aussi de faire évoluer la communauté préhistorique à laquelle elle appartient. Ca débarque également le 7 février sur le service SVOD de Mickey.

Les séries Disney+ de la semaine 6

Black Cake (7 février)

Eurêka ! (7 février)