Qui dit nouvelle semaine, dit focus sur l'actualité des plateformes SVOD avec les sorties de la semaine Netflix. La firme au N rouge a déjà bien amorcé le mois de février avec une dizaine de films, dont les cultissimes Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion. Les séries ont également su se faire remarquer avec l'ajout de l'intégrale du Dr. House, de la partie de The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse, et d'Alexandre le Grand : Au rang des dieux, entre autres. Un show documentaire qui reconstitue la vie du roi de Macédoine avec des entretiens et des séquences réalisées plus musclées pour l'occasion.

Les films Netflix du 5 au 11 février 2024 (S6)

Les nouvelles sorties Netflix de la semaine mettent en avant une excellente actrice adorée de beaucoup : Anne Hathaway. Avant de la voir dans Interstellar ou The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, la comédienne s'est fait connaître dans Le Diable s'habille en Prada. Un classique culte dans lequel la jeune femme s'épanouit aux côtés de Meryl Streep et d'Emily Blunt. On suit l'histoire d'Andrea (Hathaway), fraîchement diplômée, qui va entrer dans la vie active en trouvant un poste d'assistance au sein d'un magazine de mode. Mais elle va vivre un petit enfer à cause de sa patronne tyrannique, inspirée par Anna Wintour, la « papesse » du stylisme.

On retrouve également Anne Hathaway dans un autre film disponible sur Netflix le 9 février prochain : Armageddon Time. Le dernier long-métrage de James Gray (The Yards). « L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain ». Un récit « bouleversant » selon nos confrères de CinéSérie.

Les films de la semaine 6

Le Diable s'habille en Prada (07 février)

Les Cendres (09 février)

Armageddon Time (09 février)

Ashes - Les Cendres (09 février)

Bhakshak : L'injustice en face (09 février)

Les séries Netflix de la semaine du 5 au 11 février 2024 (S6)

Netflix sait que ses abonnés sont particulièrement friands de k-drama et arrive avec une série totalement nouvelle en provenance de Corée : A Killer Paradox. Une sorte de Dexter à la sauce asiatique avec Choi Woo-sik vu dans Parasite de Bong Joon-ho. On va assister au quotidien d'un homme tout ce qu'il y a de plus banal qui, du jour au lendemain, va devenir un tueur en série. Et ses crimes ne resteront peut-être pas impunis puisqu'il se heurtera à un policier bien décidé à le stopper dans son entreprise sanglante. Ce sera le 9 février 2024. La mini-série Un jour fera dans la romance avec le destin d'un couple qui se sépare au lycée, mais dont les vies vont rester liées.

Les séries de la semaine 6

Love Never Lies : Saison 2 Partie 2 (07 février)

Un jour (08 février)

Machos alfa : Saison 2 (09 février)

A Killer Paradox (09 février)

Les nouveautés documentaires et émissions Netflix (S6)

Les documentaires Netflix du 5 au 11 février vont s'intéresser au gourou Claude Vorilhon dans Raël : Le prophète des extraterrestres. « Adeptes, détracteurs et Raël lui-même sont interviewés dans cette série documentaire qui suit l'évolution d'une religion inspirée par les extraterrestres devenue secte controversée ». L'homme a créé cette secte dans les années 70 en prétendant que les extraterrestres étaient à l'origine de tout sur Terre. Un mouvement qui a donné lieu à de très nombreuses dérives. Lover, Stalker, Killer : L'ex de l'extrême retrace la naissance d'un triangle amoureux né sur une application de rencontres, qui se finit très mal.

Les docs et émissions de la semaine 6

Raël : Le prophète des extraterrestres (07 février)

Lover, Stalker, Killer : L'ex de l'extrême (09 février)