C'est une excellente nouvelle pour les abonnés à Disney+ et, plus spécifiquement, pour les fans de Disneyland. La docu-série prisée de Disney+, Behind the Attraction, revient avec une deuxième saison prévue pour le 1er novembre. Elle vise à lever le voile sur les secrets de certaines des attractions les plus cultes de Disney Park au travers de six nouveaux épisodes.

Une saison 2 en route sur Disney+

À nouveau narrée par Paget Brewster de Criminal Minds, cette nouvelle saison nous replonge dans l'univers enchanté de Disneyland. Bien que l'accent soit principalement mis sur les attractions des parcs américains, de nombreux éléments sont transposables à notre cher parc français, jadis nommé EuroDisney.

La saison 2 débutera avec Pirates des Caraïbes, une des attractions phares de Disney qui a engendré sa propre franchise cinématographique, avec en tête de liste Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl, avec Johnny Depp. La bande-annonce de la saison 2 nous donne également un aperçu de la création d'EPCOT, une escapade à travers les mines dans Indiana Jones Adventure, un coup d’œil à l'excellent Big Thunder Mountain Railroad, et au spectacle des feux d'artifice.

La première saison, forte de dix épisodes - contrairement aux six de la saison 2 - a exploré de nombreuses attractions chouchoutes des fans, telles que Haunted Mansion, Star Wars Star Tours, Space Mountain et It's a Small World. Cependant, l’accent n’a pas été mis uniquement sur les attractions : le 6e épisode a exploré le processus de conception et de construction des châteaux dans les parcs Disney, offrant un regard sur les demeures de Cendrillon et de la Belle au Bois Dormant, ainsi que sur les châteaux présentés à Disneyland Paris et Hong Kong Disneyland. On peut donc aussi espérer une escapade parisienne dans cette deuxième saison. Parfait pour notre public francophone.

Si vous aimez Disneyland, il serait dommage de s'en priver, car cela permet véritablement de comprendre le processus créatif des attractions. C'est aussi une opportunité de voir à quoi ressemblent les attractions aux USA, qui diffèrent légèrement de celles de France.