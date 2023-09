Le 16 octobre 2023 marquera le centenaire de Disney. Il est fascinant de réaliser qu'à partir des années 20, le public avait déjà accès à des personnages comme Mickey Mouse (1928). En 1937, à l'aube de la Seconde Guerre Mondiale, on pouvait même aller au cinéma pour admirer Blanche-Neige et les Sept Nains. Avec le temps, Disney a acquis une renommée mondiale. Malgré quelques périodes moins fastes récemment, son parcours reste une épopée assez exceptionnelle. Pour célébrer cet héritage, un projet spécial verra bientôt le jour. De quoi charmer les fans.

Disney nous fait rêver

Afin de célébrer dignement ce centenaire, Disney présentera Once Upon a Studio, un court-métrage d'animation réalisé par Dan Abraham et Trent Correy. Ce film ambitionne de retracer l'épopée Disney en intégrant une galerie impressionnante de personnages. Avec 543 figures emblématiques provenant de plus de 85 œuvres Disney. Rien que ça... Once Upon a Studio veut rassembler héros et antagonistes dans une animation innovante mêlant dessin à la main et techniques numériques. L'objectif étant de célébrer dix décennies d'aventures artistiques et technologiques. Un aperçu est disponible dans la bande-annonce ci-dessous.

Le film sera diffusé aux États-Unis le 15 octobre sur ABC, précédé d'une soirée spéciale animée par Kelly Ripa, célèbre présentatrice américaine, qui mettra en lumière les temps forts et les projets à venir de Disney. En France, Once Upon a Studio sera à l'affiche avant le film Wish: Asha et la Bonne Étoile dès le 29 novembre. Malheureusement, aucune diffusion n'est pour l'instant prévue sur Disney+, bien que l'enthousiasme du public soit palpable, comme le montrent les commentaires sur les différentes versions de la bande-annonce.

Une annonce d'une nouvelle ère ?

Beaucoup expriment avec nostalgie et émotion leur attachement au rendu des personnages emblématiques. Plus généralement, le public semble plébisciter un retour aux dessins animés réalisés à la main et utilisant moins d'images numériques. Disney est actuellement en train d'instaurer de nombreux changements, tant sur le plan politique qu'artistique, au sein de son entreprise. Ce serait donc l'occasion idéale de rassembler tout le monde autour d'un beau film "à l'ancienne" pour le plaisir des petits comme des grands.

Bob Iger, directeur général de Disney, a communiqué à plusieurs reprises sur sa volonté de concentrer tous ses efforts sur la qualité plutôt que la quantité. Quitte à mettre de côté temporairement des mastodontes comme Star Wars et les super-héros Marvel. L'échec relatif de récentes séries Marvel le confirme : la qualité doit redevenir la priorité absolue du géant. C'est ce que le public demande avec insistance. Partant de ce postulat, peut-on imaginer un beau retour en grâce et le début d'une nouvelle ère ?