Il y a encore quelques années, envisager que Netflix puisse avoir un concurrent sérieux sur le marché des plateformes de SVOD pouvait sembler irréaliste. Désormais, Prime Video, qui compte plus de 200 millions d'utilisateurs, ainsi que Disney+ et ses 160 millions d'abonnés jouent des coudes grapiller du terrain au leader Netflix. Ce dernier dispose tout de même d'une belle avance avec plus de 230 millions d'abonnés. Mais pour combien de temps encore ? Même si le nombre d'abonnés de Netflix a explosé après la fin du partage de compte, ces concurrents redoublent d'effort pour se démarquer. C'est notamment le cas de Disney+ qui mise sur ses licences fortes et une offre de plus en plus dense pour attirer des consommateurs. Cet été, en plus d'accueillir des nouveautés particulièrement intéressantes en juillet, la plateforme va proposer une toute nouvelle version d'un dessin animé Disney culte.

Une œuvre immanquable arrive en 4K sur Disney+

Sur Twitter, le compte officiel de Disney+ annonce en effet qu'une version restaurée de Cendrillon sera disponible le 25 août prochain sur sa plateforme. Kevin Schaeffer, directeur de la restauration chez Walt Disney Studios, a commenté cette bonne nouvelle sans cacher son enthousiasme de proposer ce classique au public en 4K.

Les outils de restauration actuellement disponibles nous ont permis de produire une image plus nette et de meilleure qualité que par le passé. Pour ne rien perdre des détails ou des choix artistiques des réalisateurs, nous nous sommes tournés vers des légendes et des experts de Disney Animation Studios, dont Michael Giaimo et Eric Goldberg.

Si Kevin Schaeffer insiste sur le fait de ne pas altérer le charme de l'œuvre originale, ce n'est pas innocent. En 2005, une version restaurée de Cendrillon avait vu le jour en DVD et malgré ses belles ventes, les critiques avaient fusées à cause de l'altération des couleurs apportée au film. Cette nouvelle version bientôt disponible sur Disney+ ambitionne donc de faire consensus auprès du public.

Un autre film culte arrive en version restaurée

Selon The Verge, la version 4K de Cendrillon a été diffusée en avant-première au Berlin International Film Festival en février dernier. Dans la foulée, les membres Disney Movie Club ont déjà pu obtenir leur version physique du film, alors que le grand public devra attendre jusqu'au 1er août prochain pour se la procurer. Les abonnés Disney+, eux, pourront découvrir Cendrillon en 4K le 25 août, semaine de la World Princess Week dédiée aux Princesses Disney.

Notez qu'il ne s'agit pas du seul film Disney à avoir droit à une version restaurée cet été. À l'occasion du 100e anniversaire du groupe, Disney+ accueille une vingtaine de courts-métrages en versions restaurées sur sa plateforme. Une partie est déjà sortie le 7 juillet (Dingo fait de la natation, Bâtissons...) et d'autres comme Le Cousin de Donald arriveront plus tard cet été. Enfin, la firme précise que l'équipe qui a travaillé sur la restauration de Cendrillon planche actuellement sur celle de Blanche-Neige et les Sept Nains.