Disney+ nous annonce enfin une date pour la nouvelle saison de cette série extrêmement appréciée, l'une des meilleures dans son genre et elle a fait un vrai carton à sa sortie.

Les fans attendaient cette annonce depuis longtemps, et la voilà enfin, la saison 2 de X-Men 97 a enfin une date de sortie sur Disney+. Véritable sensation de l'année 2024, la série animée a fait beaucoup de bruit à sa sortie, et à juste titre. Entre ses dessins de qualité, une animation réussie et une mise en scène au poil, la série a rappelé de vifs souvenirs aux anciens jeunes des années 90. X-Men 97 est d'ailleurs la suite directe du dessin animé de l'époque, une suite qui a désormais le droit à une nouvelle saison sur Disney+.

Après le carton de la première fournée d'épisodes, X-Men 97 reviendra pour un second tour de piste dès le 1er juillet sur Disney+. On retrouvera tous nos mutants qui devront affronter de nouvelles menaces tout droit venues de l'Égypte antique. L'occasion pour eux de créer de nouvelles alliances, comme la X Force notamment.

Si cette nouvelle saison a bien été écrite par Beau DeMayo, désormais remercié, elle est cette fois dirigée par Matthew Chauncey, qui a déjà largement fait ses preuves avec What If ?, série d'animation également disponible sur Disney+ et basée sur des scénarios alternatifs dans l'univers Marvel. C'est donc plutôt rassurant de voir que la série X-Men 97 a réussi à rebondir malgré les soucis avec son créateur originel. On retrouve une fois de plus une dimension artistique parfaitement maîtrisée, et les enjeux semblent prendre une tout autre tournure autrement plus épique. Une saison 2 qui s'annonce en tout cas des plus prometteuses si l'on en juge par le premier aperçu de la bande-annonce partagée par Disney+ et Marvel.

ATTENTION SPOILER DE LA SAISON 1

Pour rappel, la première saison se clôturait sur un affrontement colossal entre les X-Men et Magneto. La plupart des héros ont alors fini par être projetés hors de l'espace-temps. Une scène post-générique dévoilait le destin de certains d'entre eux. Notamment Forge et Bishop qui se sont alliés pour rechercher leurs camarades disparus. Certains ont atterri 3000 ans dans le futur, tandis que d'autres ont fini leur chemin 3000 ans dans le passé, en pleine Égypte. Pour la suite, on se donne rendez-vous le 1er juillet sur Disney+.